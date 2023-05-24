Bursluluk sınav başvuruları ne zaman yapılacak 2023? Bursluluk sınav başvuru tarihi açıklandı mı?

Bursluluk sınavı 3 Eylül 2023 tarihinde yapılacak.

Başvurular 29 Mayıs- 16 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. Bursluluk sınavına ortaokul ve lise öğrencileri, hazırlık sınıfları dahil olmak üzere 12. sınıfa kadar olan öğrencilerin girebilme imkanları var.

Bu sınava ikinci dönem konuları dahil olmayacak; tıpkı LGS'de yaptığımız gibi bursluluk sınavında da sadece birinci dönem konularından öğrencilerimizi sınava alacağız."