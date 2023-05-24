Bursluluk sınav başvuruları ne zaman yapılacak 2023? Bursluluk sınav başvuru tarihi açıklandı mı?
"Bursluluk sınav başvuruları ne zaman yapılacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bursluluk sınavı kapsamında, deprem illerindeki öğrenciler için ilave 30 bin kontenjan ayırdıklarını bildirerek toplam burs kontenjanını 100 bine çıkardıkları müjdesini paylaştı. Peki, Bursluluk sınav başvuruları ne zaman yapılacak 2023? Bursluluk sınav başvuru tarihi açıklandı mı?
"Bursluluk sınav başvuruları ne zaman yapılacak 2023? Bursluluk sınav başvuru tarihi açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Eylül ayında gerçekleştirilecek bursluluk sınavı iriş belgeleri http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak ve öğrenciler kişisel bilgileri ile çıktı alabilecek. Peki, Bursluluk sınav başvuruları ne zaman yapılacak 2023? Bursluluk sınav başvuru tarihi açıklandı mı?
BURSLULUK SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Bakan Özer, OHAL kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi doğrultusunda depremden etkilenen illerde anne veya babası ya da vasisi vefat eden öğrencilerin tamamına verilen 863 liralık burs imkanının devam ettiğini hatırlatarak yeni bir müjdeyi paylaşmak istediğini ifade ederek şunları söyledi:
"İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarında bursluluk sınavımızı 3 Eylül 2023 tarihinde yapacağız. Bu bursluluk sınavına Hazine ve Maliye Bakanlığımızdan verilen kontenjan her yıl 70 bin civarındaydı. Kıymetli bakanımızla geçen gün görüştük ve bu 70 bin sayısını 100 bine çıkarttık. Geriye kalan 30 bin kapasiteyi sadece deprem bölgesindeki öğrencilerimiz için kullanacağız. Yani ilk kez deprem bölgesindeki öğrencilerimiz için ilave 30 bin burs kapasitesini kullanmış olacağız. Sadece annesini, babasını veya vasisini yitirmiş çocuklarımız değil, başarılı olan ve bu bursuna ihtiyacı olan tüm öğrencilerimizi de mümkün olduğu kadar bu burstan yararlandırmak için çaba sarf edeceğiz.
Bursluluk sınavı 3 Eylül 2023 tarihinde yapılacak.
Başvurular 29 Mayıs- 16 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. Bursluluk sınavına ortaokul ve lise öğrencileri, hazırlık sınıfları dahil olmak üzere 12. sınıfa kadar olan öğrencilerin girebilme imkanları var.
Bu sınava ikinci dönem konuları dahil olmayacak; tıpkı LGS'de yaptığımız gibi bursluluk sınavında da sadece birinci dönem konularından öğrencilerimizi sınava alacağız."
2023 İOKBS HANGİ TARİHTE YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre 5,6,7,8,9,10 ve 11'nci sınıf öğrencilerinin katılacağı bursluluk sınavı 3 Eylül 2023 tarihinde düzenlenecek.
BURSLULUK SINAVI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
İOKBS başvuruları şartları sağlayan adayların aileleri okul müdürlüklerinden bizzat başvurularını iletebilir.
Ayrıca meb.gov.tr adresinden veya e-Okul'dan T.C. kimlik numarası ve şifre girişi ile birlikte bursluluk sınavı başvurusu tamamlanır.
Öğrencilerin sınava gireceği yerler ise sınav giriş belgesinin ilan edilmesiyle belli olur. Sınav giriş belgesi üzerinde okulun adı, salon ve sıra numarası gibi bilgiler yer alır.
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