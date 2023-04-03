YKS sınav yerleri giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? Üniversite sınavı 2023 takvimi açıklandı mı?
"YKS sınav yerleri giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2023 YKS sınavına girecek adaylar ise son başvuru günü ve ücretiini sorguluyor. ÖSYM tarafından YKS başvuru kılavuzu yayımlanmış ve detyalar paylşılmıştı. Peki, YKS sınav yerleri giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? Üniversite sınavı 2023 takvimi açıklandı mı?
"YKS sınav yerleri giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? Üniversite sınavı 2023 takvimi açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS sınavı ÖSYM taarfından düzenleniyor. Sınava katılacak adaylar başvuru yaptı, başvuru işlemi gerçekleştiremeyenler ise geç başvuru sürecini bekliyordu. Peki, YKS sınav yerleri giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? Üniversite sınavı 2023 takvimi açıklandı mı?
YKS SINAV YERLERİ GİRİİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?
Üniversite sınavı bu sene haziran ayında yapılacak. Sınav başvurular alındı. Geç başvuru süreci ise 3 Nisan'da son buldu. Giriş belgeleri henüz yayımlanmadı ancak ÖSYM https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden sınavdan 10 gün önce erişime açılıyor.
2023 YKS SINAV TARİHLERİ
YKS TYT) - 17.06.2023
YKS (AYT) - 18.06.2023
YKS (YDT) - 18.06.2023
YKS sonuçları ise 20 Temmuz 2023 tarihinde erişime açılacak.
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- YKS sınav yerleri giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? Üniversite sınavı 2023 takvimi açıklandı mı?
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