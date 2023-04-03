"YKS sınav yerleri giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? Üniversite sınavı 2023 takvimi açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS sınavı ÖSYM taarfından düzenleniyor. Sınava katılacak adaylar başvuru yaptı, başvuru işlemi gerçekleştiremeyenler ise geç başvuru sürecini bekliyordu. Peki, YKS sınav yerleri giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? Üniversite sınavı 2023 takvimi açıklandı mı?