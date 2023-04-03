"İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sınavları ne zaman yapılacak? AUZEF sınavları online mı olacak yüz yüze mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi akademik takvimine göre 29-30 Nisan 2023 tarihlerinde yapılması planlanan bahar dönemi ara sınav tarihleri değişti. Peki, İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sınavları ne zaman yapılacak? AUZEF sınavları online mı olacak yüz yüze mi?