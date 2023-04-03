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İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sınavları ne zaman yapılacak? AUZEF sınavları online mı olacak yüz yüze mi?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.04.2023
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İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sınavları ne zaman yapılacak? AUZEF sınavları online mı olacak yüz yüze mi?

"İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sınavları ne zaman yapılacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 15 Mart 2023 tarihinde sona erdi. Peki, İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sınavları ne zaman yapılacak? AUZEF sınavları online mı olacak yüz yüze mi?

"İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sınavları ne zaman yapılacak? AUZEF sınavları online mı olacak yüz yüze mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi akademik takvimine göre 29-30 Nisan 2023 tarihlerinde yapılması planlanan bahar dönemi ara sınav tarihleri değişti. Peki, İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sınavları ne zaman yapılacak? AUZEF sınavları online mı olacak yüz yüze mi?

AUZEF VİZE SINAV TARİHLERİ DEĞİŞTİ!

Yayınlanan akademik takvime göre, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar dönemi ara sınavları 29-30 Nisan 2023 tarihlerinde düzenlenecekti.

AUZEF resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklama ile toplam 4 oturumdan oluşan sınavların yeni tarihlerini açıkladı.

AUZEF SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU! AUZEF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK, NASIL OLACAK?

Nisan ayına sayılı günler kalırken AUZEF vize sınavları ne zaman yapılacak sorusuna yanıt aranırken bir son dakika açıklaması geldi.

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi resmi Twitter hesabından yapılan açıklama ile Bahar Yarıyılı Ara (Vize) Sınavı tarihleri duyuruldu.

''Değerli Öğrencilerimiz,

Bugün yapılan Üniversite Senatosu'nda alınan karar çerçevesinde İÜ AUZEF 2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı Ara Sınavı (Vize) 29 Nisan - 06 Mayıs 2023 tarihleri arasında çevrim içi olarak yapılacaktır.

Sınava ilişkin detaylı bilgiler önümüzdeki günlerde paylaşılacaktır.''

AUZEF SINAV GİRİŞ YERLERİ BELGESİ YAYIMLANDI MI, NEREDEN ALINIR?

AUZEF Bahar Dönemi vize sınavlarının giriş yerleri belgesi henüz yayımlanmadı. Konuya ilişkin belgeler açıklandığında AUZEF sitesi üzerinden öğrenci girişi yapılarak sınav yeri bilgilerine erişim sağlanacak.

AUZEF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?

Vize sınavları: 29 Nisan- Mayıs

Final sınavları: 10-11 Haziran

Telafi sınavları: 22-23 Temmuz

Mezuniyet üç ders sınavı: 2 Eylül

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