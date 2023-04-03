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MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 Milli Savunma Üniversitesi tercihleri hangi tarihte? Hangi bölümler var?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.04.2023
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MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 Milli Savunma Üniversitesi tercihleri hangi tarihte? Hangi bölümler var?

Milli Savunma Üniversitesi sınavı 2 Nisan Pazar günü gerçekleşti. Sınava giren adaylar süreci başarıyla tamamlayıp aldıkları puanları öğrenmek için araştırmalara başladılar. Sonuçlar için gözler ÖSYM'ye çevrildi. Peki MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 MSÜ tercihleri hangi tarihte? Hangi bölümler var?

MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 2 Nisan 2023 Pazar günü gerçekleştirildi. Sınavın ardından adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konuya ilişkin detaylar...

MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları 27 Nisan 2023 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanacak.

SONUÇLAR NEREDEN NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ sınavı 2 Nisan tarihinde saat 10.15'te başladı ve saat 13.00'da sona erdi. Sınav sonuçları ise ÖSYM takvimine göre 27 Nisan 2023 tarihinde erişime açılacak.

MSÜ'DE HANGİ BÖLÜMLER VAR?

Kara Harp Okulunda; Piyade, Tank, Topçu, Hava Savunma, Kara Havacılık, İstihkâm, Muhabere, Ulaştırma, İkmal, Bakım, Personel, Maliye, Harita sınıflarından subay yetiştirilmektedir. Kara Havacılık sınıfındaki öğrenciler helikopter ve uçak pilotu olmaktadırlar. Harbiyelilerin bütün ihtiyaçları (yeme, yatma, giyim, harçlık, eğitim-öğretim, vb.) devlet tarafından karşılanmaktadır.

Deniz Harp Okulu mezunu deniz subayları; Türk Deniz Kuvvetlerinin suüstü gemileri, denizaltıları, uçakları, helikopterleri, Sualtı Taarruz (SAT)/Sualtı Savunma (SAS), 1'inci sınıf dalgıç, deniz istihkâm, deniz piyade ve diğer kıyı birliklerinde görev yapmaktadır. Deniz Harp Okulunda pilot olmaya istekli öğrencilere gerekli şartları taşıdığı takdirde Deniz Kuvvetlerinin helikopter ve uçaklarında pilot olma imkânı da sunulmaktadır.

Türk Hava Kuvvetlerinin temel subay kaynağı Hava Harp Okulu İstanbul Yeşilyurt'ta bulunmaktadır. Hava Harp Okulunda; Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği dallarında lisans düzeyinde akademik eğitim, askeri eğitim ve özendirici uçuş eğitimi verilmektedir.

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