YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olur? ÖSYM YKS sınav giriş yerleri belli oldu mu?
"YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olur?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Üniversite sınavı olarak bilinen YKS sınav giriş belgesi ÖSYM tarafından açıklanacak. TYT, AYT ve YDT olmak üzere toplamda üç oturumun olacağı YKS giriş yerleri ÖSYM AİS üzerinden sorgulanıyor. Peki, YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olur? ÖSYM YKS sınav giriş yerleri belli oldu mu?
"YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olur? ÖSYM YKS sınav giriş yerleri belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023 Haziran'da düzenlenecek sınava her yıl olduğu gibi binlerce kişi katılım sağlayacak. Adaylar belgelerin erişime açılmasıyla ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bu belgelerini sorgulayabilecek. Peki, YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olur? ÖSYM YKS sınav giriş yerleri belli oldu mu?
YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN ERİŞİME AÇILIR?
Adaylar ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere bu belgelere erişim sağlayabilecek.
YKS sınavı bu sene 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacak.
Bu bilgiler kapsamında YKS sınav yerlerinin en geç 7 Haziran tarihine kadar açıklanması bekleniyor.
Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır.
Sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır.
SINAV GİRİŞ BELGELERİYLE İLGİLİ UYARILAR
Adaylar, sınava giriş belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez.
Sınava giriş belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.
Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır.
Sınava giriş belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir.
Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait sınava giriş belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır.
Sınavın ilgili oturumuna ait sınava giriş belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır.
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