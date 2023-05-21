30. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? POMEM yeni dönem sonuçları belli oldu mu?
"30. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 30. Dönem POMEM başvurusunda bulunan adaylar, başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi sorguluyor. Ön başvurularını tamamlayan adaylar sonuç tarihini merak ediyor. Peki, 30. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? POMEM yeni dönem sonuçları belli oldu mu?
"30. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? POMEM yeni dönem sonuçları belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 30. Dönem POMEM başvurusunda bulunan adaylar, başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi sorguluyor. Ön başvurular 19 Mayıs'ta sona ermiş lisans mezunu 6 bin 900 erkek, 1580 kadın ve ön lisans mezunu bin 700 erkek ve 420 kadın polis alımı için başvuruda bulunmuştu. Peki, 30. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? POMEM yeni dönem sonuçları belli oldu mu?
POMEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
30. dönem POMEM ön başvuruları 01 - 19 Mayıs 2023 tarihleri arasında pa.edu.tr adresi üzerinden alındı. 10. 600 öğrenci alımına dair başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz açıklanmadı.
Ancak 29. dönem POMEM başvuruları 25 Kasım 2022 tarihinde sonlanmış, sonuçlar da 28 Kasım'da Polis Akademisi tarafından ilan edilmişti. Buna göre 30. Dönem sonuçlarının hafta içerisinde açıklanamsı bekleniyor.
30. DÖNEM BAŞVURU SONUÇLARI NASIL, NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Adaylar ön başvuru sonuçlarını www.pa.edu.tr internet adresinden öğrenecekler. Ayrıca adaylara posta yoluyla veya değişik iletişim araçları ile tebligat yapılmayacak.
POMEM BAŞVURU ŞARTLARI
a) T.C. vatandaşı olmak,
b) Lisans, önlisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2021 veya 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)
ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8'inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2021 veya 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1994 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),
e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak, BMİ (beden kitle endeksi), 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,
f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,
ğ) 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın;
1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,
2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
h) Genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
ı) Geçici kayıt tarihi itibarıyla herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,
i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
j) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
k) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
l) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
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