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Haberler Eğitim Haberleri Bakan Mahmut Özer'den son dakika YAZ TATİLİ kararı! Okullar ne zaman kapanacak? Tatil süresi kısaldı mı? Lise, ortaokul, ilkokul...

Bakan Mahmut Özer'den son dakika YAZ TATİLİ kararı! Okullar ne zaman kapanacak? Tatil süresi kısaldı mı? Lise, ortaokul, ilkokul...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.05.2023 Güncelleme Tarihi: 22.05.2023
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Bakan Mahmut Özer’den son dakika YAZ TATİLİ kararı! Okullar ne zaman kapanacak? Tatil süresi kısaldı mı? Lise, ortaokul, ilkokul...

Son dakika haberleri... Okulların ne zaman kapanacağı merak ediliyordu. Yaz tatili ile ilgili pek çok iddia sosyal medyada dolaşırken öğrencilerin gözü kulağı Milli Eğitim Bakanlığı’na çevrilmişti. Bakan Mahmut Özer, konuya netlik kazandırdı. Peki okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili kısaldı mı? Tüm detaylar haberimizde...

Son dakika haberleri... Okulların ne zaman kapanacağı merak ediliyordu. Yaz tatili ile ilgili pek çok iddia sosyal medyada dolaşırken öğrencilerin gözü kulağı Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrilmişti. Bakan Mahmut Özer, konuya netlik kazandırdı. Peki okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili kısaldı mı? Tüm detaylar haberimizde...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"16 Haziran'da okullar kapanıyor uzatma yapmadık.

1 Ağustos-1 Eylül arasında deprem bölgesinde telafi eğitimi olacak. Her şeyimizi hazırladık.

TELAFİ DERSLERİ YAPACAĞIZ!

2023-2024 eğitim öğretim dönemine başlarken 1 aylık daha telafi eğitimi yapacağız. Yani deprem bölgesinde 2 ay telafi eğitimi yapacağız. Öğrenciler illa eğitim aldıkları lokasyonda değil istedikleri ilde bu eğitimi alabilecek."

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