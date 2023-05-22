Bakan Mahmut Özer’den son dakika YAZ TATİLİ kararı! Okullar ne zaman kapanacak? Tatil süresi kısaldı mı? Lise, ortaokul, ilkokul...

Son dakika haberleri... Okulların ne zaman kapanacağı merak ediliyordu. Yaz tatili ile ilgili pek çok iddia sosyal medyada dolaşırken öğrencilerin gözü kulağı Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrilmişti. Bakan Mahmut Özer, konuya netlik kazandırdı. Peki okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili kısaldı mı? Tüm detaylar haberimizde...