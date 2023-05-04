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YKS sınav yerleri açıklandı mı, belli oldu mu? YKS TYT AYT sınav yerleri ne zaman açıklanır?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.05.2023
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YKS sınav yerleri açıklandı mı, belli oldu mu? YKS TYT AYT sınav yerleri ne zaman açıklanır?

"YKS sınav yerleri açıklandı mı, belli oldu mu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Üniversite sınav tarihi 17-18 Haziran olarak açıklanmıştı. Belgeler, https://ais.osym.gov.tr internet adresinden açıklanacak. Peki, YKS sınav yerleri açıklandı mı, belli oldu mu? YKS TYT AYT sınav yerleri ne zaman açıklanır?

"YKS sınav yerleri açıklandı mı, belli oldu mu? YKS TYT AYT sınav yerleri ne zaman açıklanır?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Adaylar, artık resmen son düzlükte. Neredeyse 1 aya yakın bir süre sonra YKS sınavına katılım sağlayacaklar. Peki, YKS sınav yerleri açıklandı mı, belli oldu mu? YKS TYT AYT sınav yerleri ne zaman açıklanır?

YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN ERİŞİME AÇILIR?

Adaylar ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere bu belgelere erişim sağlayabilecek.

YKS sınavı bu sene 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacak.

Bu bilgiler kapsamında YKS sınav yerlerinin en geç 7 Haziran tarihine kadar açıklanması bekleniyor.

Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır.

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