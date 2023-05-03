"AÖF final sınavları ne zaman yapılacak 2023? AÖF final sınav tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 24 Nisan'da açıklanan AÖF ara sınav sonuçlarının ardından gözler Anadolu Üniversitesi tarafından yapılacak final sınavı duyurusuna çevrildi. Peki, 2023 AÖF final sınavları ne zaman yapılacak?