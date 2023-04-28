YKS sınav yerleri açıklandı mı, belli oldu mu? YKS sınav yerleri, belgesi ne zaman açıklanacak 2023?
"YKS sınav yerleri açıklandı mı, belli oldu mu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınav yerleri, ÖSYM tarafından duyurulacak. Üniversite sınavı Haziran ayında uygulanacak. Sınav tarihinden 10 gün önce YKS yerleri belli oluyor. Peki, YKS sınav yerleri açıklandı mı, belli oldu mu? YKS sınav yerleri, belgesi ne zaman açıklanacak 2023?
"YKS sınav yerleri açıklandı mı, belli oldu mu? YKS sınav yerleri, belgesi ne zaman açıklanacak 2023?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM'nin duyurusunda, YKS sınav yerleri atama işlemlerinin tamamlandığı bildirilirken üniversite sınav giriş belgesi sorgulama ekranının erişime açıldığı bildirildi. Peki, YKS sınav yerleri açıklandı mı, belli oldu mu? YKS sınav yerleri, belgesi ne zaman açıklanacak 2023?
YKS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?
Adaylar, ÖSYM duyurusunun ardından YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır ve nereden bakılır konusuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. 2023 YKS sınav yerleri ve giriş belgesi henüz yayınlanmadı.
YKS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Adaylar ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere bu belgelere erişim sağlayabilecek.
ÖSYM YKS TARİHİ NE ZAMAN?
ÖSYM açıklaması şu şekilde;
2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS), 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacaktır.
17 Haziran 2023 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT),
18 Haziran 2023 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT),
Öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır.
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