Bursluluk sınav başvuruları başladı mı, ne zaman? Bursluluk sınav takvimi açıklandı mı 2023?
"Bursluluk sınav başvuruları başladı mı, ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı bursluluk sınav tarihlerini açıkladı. İlköğretim ve ortaöğretim bursluluk sınavlarında başarılı olan öğrencilere 12 ay boyunca burs desteği sağlanıyor. Peki, bursluluk sınav başvuruları başladı mı, ne zaman? Bursluluk sınav takvimi açıklandı mı 2023?
"Bursluluk sınav başvuruları başladı mı, ne zaman? Bursluluk sınav takvimi açıklandı mı 2023?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ortaokul 5,6,7,8 ile lise 9,10,11. sınıf öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilecek bursluluk sınavı tarihleri belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2023 yılı sınav uygulama takvimini açıkladı. Peki, bursluluk sınav başvuruları başladı mı, ne zaman? Bursluluk sınav takvimi açıklandı mı 2023?
BURSLULUK SINAV TARİHİ BELLİ OLDU
Milli Eğitim Bakanlığı sınav uygulama takvimi açıklandı. Buna göre İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk sınavı 3 Eylül 2023 tarihinde düzenlenecek.
MEB İOKBS BURSLULUK SINAVI BAŞVURUSU NASIL VE NE ZAMAN YAPILACAK?
MEB tarafından bursluluk sınavı kılavuzunun yayınlanması ile başvuru takvimi belli olacak.
İOKBS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre bursluluk sınavı başvuruları yapılacak. Başvuru işlemleri, yüz yüze veya internet üzerinden gerçekleştirilebilir.
Başvuru işlemleri http://www.MEB.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılabilecektir.
Öğrenci velisi, çocuğunun başvuru şartlarını taşıması hâlinde, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusunu yapabilecektir.
BURSLULUK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI
Bursluluk sınavına katılabilmek için en önemli şartlardan birisi öğrencinin ailesinin ekonomik durumudur. Bu şart her yıl yeniden belirlenir.
Henüz başvuru işlemleri başlamadığından yeni şart belli olmadı. Ancak geçtiğimiz yıl kılavuzda " Ailenin 2021 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2022 Mali Yılı için tespit edilen 18.160,00 (onsekizbinyüzaltmış) TL'yi geçmemesi gerekir." ifadeleri yer alıyordu. İşte, diğer başvuru şartları;
a.Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,
c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve
8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9'uncu, 10'uncu ve 11'inci sınıflarında öğrenci olmak,
ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/cezası almamış olmak,
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