"Bursluluk sınav başvuruları başladı mı, ne zaman? Bursluluk sınav takvimi açıklandı mı 2023?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ortaokul 5,6,7,8 ile lise 9,10,11. sınıf öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilecek bursluluk sınavı tarihleri belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2023 yılı sınav uygulama takvimini açıkladı. Peki, bursluluk sınav başvuruları başladı mı, ne zaman? Bursluluk sınav takvimi açıklandı mı 2023?