KPSS 2023 ne zaman yapılacak, sınav yerleri açıklandı mı? ÖSYM KPSS, ÖABT sınav takvimi! Başvuru tarihi...
2023 KPSS sınav tarihleri öğrenciler tarafından merak ediliyor. Kamu personeli olmak isteyen milyonlarca aday, kamu personeli seçme sınavı tarihini araştırıyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından birçok tarihte değişikliğe gidilmişti. Peki, 2023 kamu personeli seçme sınavı ne zaman yapılacak, tarihleri belli oldu mu? İşte 2023 ÖSYM takvimi...
"KPSS ne zaman yapılacak? sorusu gündemdeki yerini koruyor. Kamu Personel Seçme Sınavı başvuruları için tarih araştırmaları sürerken, binlerce KPSS ile ilgili son dakika açıklamaları takip ediyor. Kamuda memur olarak görev almak isteyen adaylar için KPSS başvuru tarihleri ÖSYM tarafından açıklandı. İşte haberin detayları...
2023 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sınav takvimini açıkladı. ÖSYM'nin açıkladığı takvime göre 2023 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT başvuruları 16-29 Mayıs 2023 tarihleri arasında alınacak.
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 29 Temmuz'da, 2. gün oturumları 30 Temmuz'da yapılacak. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta düzenlenecek. KPSS sonuçları ise 25 Ağustos'ta duyurulacak.
2023 ÖSYM SINAV TAKVİMİ
KPSS başvurusunu 16-29 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapamayanlar 6-7 Haziran 2023 geç başvuru gününde başvuru yapabilecek.
E-YDS sınav: 18 Mart 2023 saat 13:45 / Sonuç: 18 Mart 2023
YÖKDİL/1 sınav: 26 Mart 2023 / Sonuç: 14 Nisan 2023
MSÜ sınav: 2 Nisan 2023 / Sonuç: 17 Nisan 2023
YDS/1 sınav: 9 Nisan 2023 / Geç başvuru: 8 - 13 Mart / Sonuç: 4 Mayıs
TUS 1. dönem sınav: 15 Nisan 2023 / Sonuç: 12 Mayıs
STS Tıp 1. dönem sınav: 15 Nisan 2023 / Sonuç: 12 Mayıs
(e-YDS 2023/4 Farsça/Yunanca/Bulgarca sınav: 15 Nisan 2023 / Sonuç: 15 Nisan
ALES/1 sınav: 16 Nisan 2023 / Geç başvuru: 10 - 13 Mart / Sonuç: 10 Mayıs
e-YDS/5 İspanyolca/İtalyanca sınav: 29 Nisan 2023 / Sonuç: 29 Nisan
YÖK Yeterlik sınav: 29 Nisan 2023 / Başvuru: 4 - 6 Nisan / Sonuç: 25 Mayıs
DİB-MBSTS sınav: 30 Nisan 2023 / Başvuru: 16-23 Mart / Sonuç: 18 Mayıs
İSG/1 sınav: 6 Mayıs 2023 / Geç başvuru: 6 Nisan / Sonuç: 1 Haziran
e-YÖKDİL/1 İngilizce-Sosyal Bilimler sınav: 6 Mayıs 2023 / Başvuru: 12 - 26 Nisan / Sonuç: 6 Mayıs
e-YÖKDİL/2 İngilizce-Sağlık Bilimleri sınav: 7 Mayıs 2023 / Başvuru: 12 - 26 Nisan / Sonuç: 7 Mayıs
e-YÖKDİL/3 İngilizce-Fen Bilimleri sınav: 20 Mayıs 2023 / Başvuru: 12 Nisan - 10 Mayıs / Sonuç: 20 Mayıs
MEB EKYS sınav: 21 Mayıs 2023 / Geç başvuru: 11-13 Mayıs / Sonuç: 9 Haziran
e-YDS/6 Almanca/Fransızca sınav: 21 Mayıs 2023 / Başvuru 18 Nisan - 10 Mayıs / Sonuç: 21 Mayıs
YDUS/1 sınav: 4 Haziran 2023 / Başvuru: 18 - 25 Nisan / Sonuç: 18 Temmuz
DUS/1 sınav: 4 Haziran 2023 / Başvuru: 14 - 24 Nisan / Sonuç: 6 Temmuz
STS Diş Hekimliği sınav: 4 Haziran 2023 / Başvuru: 14 - 24 Nisan / Sonuç: 6 Temmuz
e-YDS 2023/7 İngilizce sınav: 10 Haziran / Başvuru: 23 Mayıs - 1 Haziran / Sonuç: 10 Haziran
e-YDS 2023/8 Arapça/Rusça sınav: 11 Haziran 2023 / Başvuru: 18 Mayıs - 1 Haziran / Sonuç: 11 Haziran
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