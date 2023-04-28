KPSS 2023 ne zaman yapılacak, sınav yerleri açıklandı mı? ÖSYM KPSS, ÖABT sınav takvimi! Başvuru tarihi...

"KPSS ne zaman yapılacak? sorusu gündemdeki yerini koruyor. Kamu Personel Seçme Sınavı başvuruları için tarih araştırmaları sürerken, binlerce KPSS ile ilgili son dakika açıklamaları takip ediyor. Kamuda memur olarak görev almak isteyen adaylar için KPSS başvuru tarihleri ÖSYM tarafından açıklandı. İşte haberin detayları...