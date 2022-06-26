YKS sınav sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanır? YKS sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?
YKS sınav sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanır? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. YKS sınavının oturumları 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştirildi. YKS sonuçlarının açıklanacağı ve ve tercihlerin başlayacağı tarih merak konusu. Peki, YKS sınav sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanır? YKS sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?
YKS sınav sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanır? YKS sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM takvimine göre YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih araştırılan konular arasında bulunuyor. Peki, YKS sınav sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanır? YKS sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sonuçları için ÖSYM resmi internet sitesi üzerinde yer alan resmi açıklama tarihi 20 Temmuz 2022 olarak yer alıyor. Ancak, sonuçlar, ÖSYM'nin değerlendirme sürecine göre değişiklik gösterebilir.
Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.
SONUÇLAR TEBLİĞ EDİLMEYECEK
Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.
SINAV SONUÇLARI NASIL KULLANILACAK?
TYT, SAY, SÖZ, EA ve DİL sınav puanları hesaplanan adaylar, bu puan türleri ile öğrenci alan ön lisans ve lisans programlarını tercih edebileceklerdir. Ancak başarı sırası aranan programları en düşük başarı sırasına sahip adaylar tercih edebileceklerdir. İlgili sınav puanı hesaplanmayan adaylar bu puan türlerinde öğrenci alan programları tercih edemeyeceklerdir.
Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir:
- Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.
-Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.
-Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.
-Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.
-TYT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1C'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanacaktır. A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanacaktır.
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