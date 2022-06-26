DGS sınavı ne zaman yapılacak? DGS sınav yeri giriş belgesi yayınlandı mı?
DGS sınavı ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı için giriş belgeleri erişme sunuldu. Peki, DGS sınavı ne zaman yapılacak? DGS sınav yeri giriş belgesi yayınlandı mı?
DGS sınavı ne zaman yapılacak? DGS sınav yeri giriş belgesi yayınlandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından bu yıl düzenlenecek olan DGS öncesinde sınav yeri gösteren giriş belgesi de paylaşıldı. Peki, DGS sınavı ne zaman yapılacak? DGS sınav yeri giriş belgesi yayınlandı mı?
DGS NE ZAMAN YAPILACAK?
DGS 2022 yılında 3 Temmuz tarihinde düzenlenecek. Sonuçlar 12 Ağustos tarihinde açıklanacak.
DGS'de her sene sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanıyor. Sınav, saat 10.15'te başlıyor ve cevaplama süresi 150 dakika oluyor. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşuyor.
SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?
DGS sınav yerleri, ÖSYM tarafından gelen son dakika haberiyle erişime açıldı.
SINAVDA NELER SORULACAK?
Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Testte 120 soru yer alacaktır. Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akılyürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla ilgili olarak hazırlanacak sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayacaktır. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır.
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