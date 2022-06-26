DGS sınavı ne zaman yapılacak? DGS sınav yeri giriş belgesi yayınlandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından bu yıl düzenlenecek olan DGS öncesinde sınav yeri gösteren giriş belgesi de paylaşıldı. Peki, DGS sınavı ne zaman yapılacak? DGS sınav yeri giriş belgesi yayınlandı mı?