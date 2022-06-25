Son dakika | Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den öğretmen atamalarıyla ilgili flaş açıklama: Yarısı İstanbul’a olacak

Bilim sanat merkezlerimizde bu yıl ilk defa tüm öğrencilerimize açtık. 2. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm öğrencilerimize. Bilim sanat merkezlerimizin olduğu tüm yerlerde ücretsiz bir şekilde bu merkezlerimiz tarafından bilim ve sanat yaz okullarına ücretsiz bir şekilde katılabilecekler. Burada bir de esneklik sağladık. İlla bulundukları yerdeki, yaşadıkları yerlerdeki değil istedikleri yerlere gittikleri zaman başvuru süreçleri de devam ediyor. Bu aynı zaman da öğretmenlerimiz için de geçerli. Öğretmenlerimiz de eğitim öğretim görevinde bulundukları okullarda gerekmiyor. İstedikleri yerde tatile gittikleri zaman başvurarak bu süreçlerde aktif olarak yer alabilirler. Esnek bir model.

Şu anda başvurular devam ediyor zaten. Öğrencilerimiz de başvuruyor. Süreç devam ediyor. Ama matematik ve ingilizce başvuruları bitti. Matematikte yeni bir yaklaşım geliştirdik. Öğrencilerimizin matematik girişimlerini güçlendirmek. Özellikle matematiğin güncel yaşamdaki ne kadar önemli olduğunu sadece mühendisliğe gidecek, tıpba gidecek öğrenciler için değil tüm fertlerimiz tüm insanlarımız için matematiğin vazgeçilmez bir enstrüman sağladığını gösterebilmek ve eğitim sistemimizi buna göre dizayn edebilmek için yeni bir yaklaşım. Matematik seferberliği.

Bizim yetiştirdiğimiz gençlerin 21. yüzyılda rekabet edebilmesi için matematiğinin çok güçlü olması gerekiyor. Onun için matematik seferberliğini başlattık. Ve 4. sınıftan 12. sınıflara kadar öğrencilerimiz için yaz kursları açtık.