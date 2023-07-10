YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite sınavı YKS (AYT TYT) erken açıklanır mı?
"YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından düzenlenen 2023 YKS sınavı ardından gözler YKS tercih ve sonuç tarihlerine çevrildi. Üniversite sınavı olarak da bilinen Yükseköğretim Kurumları sınavına bu yıl 4 milyondan fazla öğrenci katılım gösterdi. Sınavda bu yıl baraj uygulaması olmayacak. Peki, YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite sınavı YKS (AYT TYT) erken açıklanır mı?
"YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite sınavı YKS (AYT TYT) erken açıklanır mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bir yıl boyunca üniversite sınavına hazırlanan adaylar, 17-18 Haziran tarihinde AYT, TYT ve YDT oturumlarına katılmışlardı. YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından sınav sonuçları internet üzerinden erişime açılacak. Peki, YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite sınavı YKS (AYT TYT) erken açıklanır mı?
YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanacağı tarih daha önce paylaşılan kılavuzda yer almıştı.
AYT, TYT ve YDT sınav sonuçları 20 Temmuz Perşembe günü erişime açılacak. Sınav sonuçlarının açıklanacağı saat paylaşılmadı.
Ancak genellikle ÖSYM üniversite sınav sonuçlarını yoğunluk oluşturmaması sebebiyle sabah erken saatlerde erişime açıyor. "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilan edilen sınav sonuçları sonrası adayların tercih maratonu başlayacak.
YKS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
YKS sınav sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresinden paylaşılacak. T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle adaylar sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilecek. Adaylar mobil ve masaüstünden sonuç sorgulama yapabilirler.
Sonuç ekranında adayların testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayısı, TYT puanı ve başarı sıralaması, AYT ile YDT puanları ve başarı sıralamaları yer alacak. Ayrıca adaylar Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) ekli puanlarını sonuç ekranında görüntüleyebilecek.
YKS'DE 2023'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?
YKS tercihlerinde adayların 24 hakkı bulunuyor.
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- YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite sınavı YKS (AYT TYT) erken açıklanır mı?
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