"YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite sınavı YKS (AYT TYT) erken açıklanır mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bir yıl boyunca üniversite sınavına hazırlanan adaylar, 17-18 Haziran tarihinde AYT, TYT ve YDT oturumlarına katılmışlardı. YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından sınav sonuçları internet üzerinden erişime açılacak. Peki, YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite sınavı YKS (AYT TYT) erken açıklanır mı?