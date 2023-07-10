Öğretmenlerin atama sonuçları açıklandı! MEB İller Arası Yer Değiştirme sonuçları sorgulama ekranı!

Öğretmenler, il içi yer değişikliği başvurularında en çok 40 eğitim kurumu Tercih edebilecekler. Atamalar ise 20 Temmuz'da valiliklerce gerçekleştirilecek. İl içi yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek. Eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak Öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecek.