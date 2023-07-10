10 Temmuz 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri Öğretmenlerin atama sonuçları açıklandı! MEB İller Arası Yer Değiştirme sonuçları sorgulama ekranı!

Öğretmenlerin atama sonuçları açıklandı! MEB İller Arası Yer Değiştirme sonuçları sorgulama ekranı!

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.07.2023 Güncelleme Tarihi: 10.07.2023
ABONE OL
Öğretmenlerin atama sonuçları açıklandı! MEB İller Arası Yer Değiştirme sonuçları sorgulama ekranı!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), depremden ağır etkilenen illerdeki öğretmenlerden iller arası yer değiştirme isteğinde bulunanların atama sonuçlarını açıkladı. İşte, MEB İller Arası Yer Değiştirme sonuçları sorgulama ekranı!

Depremlerden ağır derecede etkilenen illerde görev yapan öğretmenlerin, iller arası isteğe bağlı yer değişikliği işlemi için 5-7 Temmuz'da başvuruları alınmıştı. Atama sonuçlarının açıklanmasının ardından sonuçların sorgulama erkanı araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, MEB İller Arası Yer Değiştirme sonuçları sorgulama ekranı!

Depremlerden ağır derecede etkilenen illerde görev yapan öğretmenlerin, iller arası isteğe bağlı yer değişikliği işlemi için 5-7 Temmuz'da başvuruları alınmıştı. Buna göre Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde görev yapan öğretmenlerden yer değişikliği isteğinde bulunanların atama sonuçları belli oldu.

Bu kapsamda yer değişikliği talebinde bulunan öğretmenlerin İstanbul, Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkâri, Hatay, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Şanlıurfa ve Van olmak üzere 22 ilde yer alan eğitim kurumlarına atamaları gerçekleştirildi.

İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME KILAVUZU YAYIMLANDI

Diğer yandan MEB'e bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin 2023 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemleriyle ilgili duyuru yayımlandı. Buna göre, başvurular, 13-17 Temmuz tarihleri arasında alınacak ve mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurularak yapılacak.

Öğretmenler, il içi yer değişikliği başvurularında en çok 40 eğitim kurumu Tercih edebilecekler. Atamalar ise 20 Temmuz'da valiliklerce gerçekleştirilecek. İl içi yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek. Eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak Öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecek.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA