10 Temmuz 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri Üniversiteler ne zaman açılacak? 2023-2024 güz dönemi üniversitelerin açılma tarihi belli oldu mu?

Üniversiteler ne zaman açılacak? 2023-2024 güz dönemi üniversitelerin açılma tarihi belli oldu mu?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.07.2023
ABONE OL
Üniversiteler ne zaman açılacak? 2023-2024 güz dönemi üniversitelerin açılma tarihi belli oldu mu?

"Üniversiteler ne zaman açılacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Eylül ayına az bir zaman kala gözler 2023-2024 eğitim öğretim yılına çevrildi. Üniversitelerin ne zaman açılacağı ile ilgili araştırmalar hızlandı. Peki, Üniversiteler ne zaman açılacak? 2023-2024 güz dönemi üniversitelerin açılma tarihi belli oldu mu?

"Üniversiteler ne zaman açılacak? 2023-2024 güz dönemi üniversitelerin açılma tarihi belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu yıl ilk defa üniversiteye başlayacak öğrencilerin yanı sıra ara sınıfta eğitimine devam eden öğrenciler de üniversitelerin açılış tarihine odaklandı. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak? 2023-2024 güz dönemi üniversitelerin açılma tarihi belli oldu mu?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversitelerin bu yıl hangi tarihte açılacağı henüz belli olmadı. Üniversitelerin açılış tarihi akademik takvimlerine göre farklılık gösterebiliyor.

Üniversitelerde yeni eğitim yılının Eylül ayının son haftalarına doğru başlaması bekleniyor.

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN ALINACAK?

ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçlarının, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilanının ardından tercih süreci de başlayacak.

Tercihlere ilişkin henüz resmi bir açıklama yok. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA