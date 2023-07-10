"Üniversiteler ne zaman açılacak? 2023-2024 güz dönemi üniversitelerin açılma tarihi belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu yıl ilk defa üniversiteye başlayacak öğrencilerin yanı sıra ara sınıfta eğitimine devam eden öğrenciler de üniversitelerin açılış tarihine odaklandı. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak? 2023-2024 güz dönemi üniversitelerin açılma tarihi belli oldu mu?