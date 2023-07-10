Üniversiteler ne zaman açılacak? 2023-2024 güz dönemi üniversitelerin açılma tarihi belli oldu mu?
"Üniversiteler ne zaman açılacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Eylül ayına az bir zaman kala gözler 2023-2024 eğitim öğretim yılına çevrildi. Üniversitelerin ne zaman açılacağı ile ilgili araştırmalar hızlandı. Peki, Üniversiteler ne zaman açılacak? 2023-2024 güz dönemi üniversitelerin açılma tarihi belli oldu mu?
"Üniversiteler ne zaman açılacak? 2023-2024 güz dönemi üniversitelerin açılma tarihi belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu yıl ilk defa üniversiteye başlayacak öğrencilerin yanı sıra ara sınıfta eğitimine devam eden öğrenciler de üniversitelerin açılış tarihine odaklandı. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak? 2023-2024 güz dönemi üniversitelerin açılma tarihi belli oldu mu?
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Üniversitelerin bu yıl hangi tarihte açılacağı henüz belli olmadı. Üniversitelerin açılış tarihi akademik takvimlerine göre farklılık gösterebiliyor.
Üniversitelerde yeni eğitim yılının Eylül ayının son haftalarına doğru başlaması bekleniyor.
Tercihlere ilişkin henüz resmi bir açıklama yok. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
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