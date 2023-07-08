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YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? YKS sınav sonuçları erken açıklanacak mı, belli oldu mu?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.07.2023
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YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? YKS sınav sonuçları erken açıklanacak mı, belli oldu mu?

"YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 17-18 haziran tarihlerinde YKS oturumları AYT-TYT sınavlarına giren öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında, YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? YKS sınav sonuçları erken açıklanacak mı, belli oldu mu?

"YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? YKS sınav sonuçları erken açıklanacak mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Güzel bir üniversitede okuma hayaliyle, yıl boyunca sınava hazırlanan ve 17-18 Haziran tarihlerinde sınava giren öğrenciler, sonuçlar için tarihi merak ediyor. Peki, YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? YKS sınav sonuçları erken açıklanacak mı, belli oldu mu?

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuç tarihi 2023 ÖSYM takviminde paylaşıldı. Takvime göre; YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde duyurulacak.

YKS SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Üniversite adayları, 2023 YKS sonuçlarını TC. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üniversite tercih tarihleri henüz ÖSYM tarafından duyurulmadı.

Fakat Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilan edilmesinin ardından tercih sürecinin başlaması bekleniyor.

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