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Son dakika: YÖK'ten "azami öğrenim süresi" kararı

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 07.07.2023 Güncelleme Tarihi: 07.07.2023
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Son dakika: YÖK’ten azami öğrenim süresi kararı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) "Azami öğrenim süresi dolan ön lisans ve lisans düzeyindeki öğrenciler hiç almadıkları veya devam şartını sağlayamayarak başarısız odlukları derseler için de sınav hakkından yararlanabilecek" açıklamasını yaptı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) azami öğretim süresini tamamlayan öğrencilere ilişkin yükseköğretim kurumlarında uygulamadaki farklılıkların giderilebilmesi amacıyla bazı kritik kararlara imza attı.

Yükseköğretim Yürütme Kurulunca alınan kararlar üniversitelere gönderildi.

"SINAV HAKLARINDAN YARARLANABİLECEKLER"

Buna göre, önlisans ve lisans düzeyindeki (4, 5 ve 6 yıllık) tüm yükseköğretim programlarında kayıtlı öğrenciler, hiç almadıkları veya devam şartını sağlamayarak başarısız oldukları dersler için de 2547 sayılı Kanun'un 44/c maddesinde yer alan sınav haklarından yararlanabilecek.

TEORİK EĞİTİMLERDE İSE SINAV

Azami süresi dolan öğrenciler için söz konusu sınav haklarının kullandırılmasında, eğitim ve öğretimin niteliği itibariyle uygulama yaptırılması suretiyle değerlendirilmesi gerekenlerde uygulama yaptırılacak, teorik eğitimlerde ise sınav yapılacak.

Aynı uygulama, öğrencilerin daha önce almadığı dersler için de geçerli olacak.

KATKI PAYI VE ÖĞRENİM ÜCRETİ

Söz konusu uygulama ve sınavlara girenler ders başına öğrenci katkı payını ve öğrenim ücretini ödemeye devam edecek.

Katkı payı ve öğrenim ücreti, Cumhurbaşkanlığı kararı ile ilgili dönem için belirlenen miktarı aşamayacak.

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