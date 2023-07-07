Son dakika: YÖK'ten "azami öğrenim süresi" kararı

Aynı uygulama, öğrencilerin daha önce almadığı dersler için de geçerli olacak.

KATKI PAYI VE ÖĞRENİM ÜCRETİ

Söz konusu uygulama ve sınavlara girenler ders başına öğrenci katkı payını ve öğrenim ücretini ödemeye devam edecek.

Katkı payı ve öğrenim ücreti, Cumhurbaşkanlığı kararı ile ilgili dönem için belirlenen miktarı aşamayacak.