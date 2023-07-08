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Okullar ne zaman açılacak 2023? Yaz tatilinin bitmesine kaç gün, hafta kaldı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.07.2023
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Okullar ne zaman açılacak 2023? Yaz tatilinin bitmesine kaç gün, hafta kaldı?

"Okullar ne zaman açılacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Öğrenciler, aileler ve öğretmenler yaz tatilinin biteceği tarihe göre tatil planlaması yapacak. Milyonlarca öğrenci şu sıralar, yaz tatilinin keyfini çıkarırken önümüzdeki önem okulların hangi tarihte açılacağı ise merak ediliyor. Peki, okullar ne zaman açılacak 2023? Yaz tatilinin bitmesine kaç gün, hafta kaldı?

"Okullar ne zaman açılacak 2023? Yaz tatilinin bitmesine kaç gün, hafta kaldı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Okulların açılacağı tarih veli ve öğrenciler tarafından merak ediliyor. Peki, Okullar ne zaman açılacak 2023? Yaz tatilinin bitmesine kaç gün, hafta kaldı?

2023-2024 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 eğitim öğretim yılında 1. dönem 11 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

Bakanlık tarafından çalışma takvimi İl ve İlçelerde bulunan Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilecek. Henüz önümüzdeki yıl yapılacak ara tatil, yarıyıl tatil tarihleri belli olmadı.

Ancak önümüzdeki dönem yarıyıl tatilinin 19 Ocak'ta başlaması ve ikinci dönemin 5 Şubat'ta başlaması planlanıyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?

2022-2023 eğitim öğretim yılında son ders zili 16 Haziran cuma günü çaldı ve yaz tatili başladı. Yaz tatili bu yıl kısa sürmeyecek. Öğrenciler her yıl olduğu gibi bu yılda toplam 87 gün yaz tatili yapacak. 2 ay 26 gün sürecek yaz tatili 11 Eylül'de okulların açılmasıyla son bulacak.

2024 RESMİ TATİL TARİHLERİ

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi, İlkokul, ortaokul ve liseler resmi tatil günlerinde kapalı oluyor. Ayrıca 3 günlük Ramazan Bayramı'nda okullar kapalı olacak. İşte, 2023-2024 resmi tatil günleri;

Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı

Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba

Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe

Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı

Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Pazartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma

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