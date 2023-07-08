Okullar ne zaman açılacak 2023? Yaz tatilinin bitmesine kaç gün, hafta kaldı?

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?

2022-2023 eğitim öğretim yılında son ders zili 16 Haziran cuma günü çaldı ve yaz tatili başladı. Yaz tatili bu yıl kısa sürmeyecek. Öğrenciler her yıl olduğu gibi bu yılda toplam 87 gün yaz tatili yapacak. 2 ay 26 gün sürecek yaz tatili 11 Eylül'de okulların açılmasıyla son bulacak.