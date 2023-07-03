"YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? YKS sınav sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Güzel bir üniversitede eğitim almak isteyen on binlerce öğrencinin katılım sağladığı YKS sınavları 17-18 haziran tarihinde tamamlandı. YKS sınavlarının sona ermesinin ardından ise gözler ÖSYM tarafından yapılacak sonuç açıklamasına çevrildi. Peki, YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? YKS sınav sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?