YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? YKS sınav sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
"YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 17-18 Haziran tarihinde ÖSYM tarafından 3 oturumla yapılan YKS sınavlarına giren öğrenciler, sonuçlar için gözlerini yapılacak duyuruya çevirdi. ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında YKS sonuç tarihi belli oldu. Peki, YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? YKS sınav sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
"YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? YKS sınav sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Güzel bir üniversitede eğitim almak isteyen on binlerce öğrencinin katılım sağladığı YKS sınavları 17-18 haziran tarihinde tamamlandı. YKS sınavlarının sona ermesinin ardından ise gözler ÖSYM tarafından yapılacak sonuç açıklamasına çevrildi. Peki, YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? YKS sınav sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuç tarihi 2023 ÖSYM takviminde paylaşıldı.
Takvime göre; YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde duyurulacak.
YKS SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?
Üniversite adayları, 2023 YKS sonuçlarını TC. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Üniversite tercih tarihleri henüz ÖSYM tarafından duyurulmadı.
Fakat Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilan edilmesinin ardından tercih sürecinin başlaması bekleniyor.
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