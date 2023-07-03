YAZ KUR'AN KURSLARI TARİHLERİ 2023! Diyanet yaz Kur'an kursları ne zaman başlıyor? Başvurular için son gün...
"Yaz Kuran kursları ne zaman başlıyor, bitiyor?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Okullar yaz tatiline girerken, veliler de yaz okulu için araştırmalarına hız kazandırdı. Yazı verimli geçirmek için tercih edilen eğitimlerden biri de Kuran kursları oldu. Peki, Diyanet yaz Kur'an kursları ne zaman başlıyor? İşte, başvruular için son tarih...
2023 yılı yaz Kur'an kursları hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Her yıl milyonlarca çocuğun Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler öğrendiği yaz Kur'an kursları 3 Temmuz 2023 Pazartesi (bugün) başladı. Kurslar; imam hatipler, müezzin kayyımlar ve Kur'an kursu öğreticileri tarafından yürütülecek. Peki, yaz Kur'an kursları ne zaman bitiyor? İşte, detaylar...
YAZ KUR'AN KURSU KAYITLARI BAŞLADI MI?
Yüz yüze eğitimlere katılmak isteyen öğrenciler, müracaatlarını 19 Haziran ve 10 Temmuz tarihleri arasında yapabilecekler. Müracaatlar, il ve ilçe müftülüklerine veya doğrudan cami ve Kur'an kurslarına yapılabilir.
EĞİTİMLER İÇİN YAŞ SINIRI KAÇ?
2023 yılında gündüzlü eğitim veren yaz Kur'an kurslarıyla birlikte yatılı eğitim almak isteyen 12-18 yaş arası gençler için hazırlanan Yaz Kur'an Kursları Programı" da uygulanacak.
Yaz Kur'an kursları, bu yıl da sadece dini bilgiler ve Kur'an-ı Kerim öğretmekle kalmıyor. Ayrıca çocukların yaşlarına uygun sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere de yer verilecek. Tüm bu aktiviteler ve dini eğitim, çocukların hem manevi, hem de sosyal becerilerini geliştirmeyi hedefliyor. 2023 Yaz Kur'an Kursları, çocuklara ve gençlere Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler öğretmenin yanı sıra, yaz tatilini verimli bir şekilde geçirme imkanı da sunuyor. Sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler sayesinde, çocuklar hem yeni bilgiler öğreniyor, hem de keyifli vakit geçiriyorlar. Eğitim-öğretim 3 Temmuz'da başlayacak ve yoğun bir şekilde devam edecek.
2. DÖNEM KURSLAR İÇİN KAYITLAR 24 TEMMUZ'DA
İsteyen öğrenciler 24 Temmuz'dan itibaren tekrar kayıt yaptırarak 31 Temmuz'da başlayacak ikinci dönem yatılı yaz Kur'an kurslarına da başvuru yapabilecek. Cami, kurs veya "www.diyanet.gov.tr" internet adresi üzerinden yapılacak kayıtlar için 4-22 yaş arasındaki çocuklar ve gençler başvurabiliyor.
Yaz Kur'an kursları eğitimleri 11 Ağustos'ta, yatılı yaz Kur'an kursları birinci dönemi 28 Temmuz, ikinci dönem eğitimleri ise 25 Ağustos'ta sona erecek.
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- YAZ KUR'AN KURSLARI TARİHLERİ 2023! Diyanet yaz Kur'an kursları ne zaman başlıyor? Başvurular için son gün...
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