YAZ KUR’AN KURSLARI TARİHLERİ 2023! Diyanet yaz Kur’an kursları ne zaman başlıyor? Başvurular için son gün...

EĞİTİMLER İÇİN YAŞ SINIRI KAÇ?

2023 yılında gündüzlü eğitim veren yaz Kur'an kurslarıyla birlikte yatılı eğitim almak isteyen 12-18 yaş arası gençler için hazırlanan Yaz Kur'an Kursları Programı" da uygulanacak.

Yaz Kur'an kursları, bu yıl da sadece dini bilgiler ve Kur'an-ı Kerim öğretmekle kalmıyor. Ayrıca çocukların yaşlarına uygun sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere de yer verilecek. Tüm bu aktiviteler ve dini eğitim, çocukların hem manevi, hem de sosyal becerilerini geliştirmeyi hedefliyor. 2023 Yaz Kur'an Kursları, çocuklara ve gençlere Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler öğretmenin yanı sıra, yaz tatilini verimli bir şekilde geçirme imkanı da sunuyor. Sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler sayesinde, çocuklar hem yeni bilgiler öğreniyor, hem de keyifli vakit geçiriyorlar. Eğitim-öğretim 3 Temmuz'da başlayacak ve yoğun bir şekilde devam edecek.