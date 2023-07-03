"Okul kayıtları ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2023? İlkokul, ortaokul, lise okul kayıtları başladı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen 2023-2024 eğitim öğretim yılına ilişkin okul kayıt süreçleri hakkında detaylar netleşti. Peki, Okul kayıtları ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2023? İlkokul, ortaokul, lise okul kayıtları başladı mı?