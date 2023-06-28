YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? YKS sınav sonuç takvimi belli oldu mu?
"YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın 2023 oturumları 17-18 Haziran 2023 tarihleri arasında tamamlandı. Oturumların tamamlanması ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Peki, YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? YKS sınav sonuç takvimi belli oldu mu?
"YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? YKS sınav sonuç takvimi belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 17 ve 18 Haziran'da yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları için geri sayım başladı. 2023- YKS sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, yerleştirmeler yapılacak. Peki, YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? YKS sınav sonuç takvimi belli oldu mu?
ÖSYM SONUÇLAR İÇİN TARİH VERDİ
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuç tarihi 2023 ÖSYM takvimiyle baylaşıldı. Takvime göre, YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde duyurulacak.
SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLECEK?
Üniversite adayları, 2023 YKS sonuçlarını TC. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.
DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERE YÜZDE 25 EK KONTENJAN
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen öğrencilere yönelik bu yıl yeni uygulama yapacak.
Bu kapsamda, depremden etkilenen illerde ikamet eden adaylara, kendi şehirlerindeki üniversitelere yerleşirken genel kontenjanda herhangi bir eksiltmeye gitmeden yüzde 25 ek kontenjan ayrıldı.
Buna göre OHAL kapsamındaki kentler ile Sivas'ın Gürün ilçesinde 6 Şubat 2023 itibarıyla ikamet eden adaylar için kendi illerindeki devlet üniversitelerinde merkezi yerleştirme ile öğrenci alan programların genel kontenjanı dışında ilave kontenjan verilecek.
Bu üniversiteler Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji, Adıyaman, Çukurova, Dicle, Fırat, Gaziantep, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji, Harran, Hatay Mustafa Kemal, İnönü, İskenderun Teknik, Kahramanmaraş Sütçü İmam, Kahramanmaraş İstiklal, Kilis 7 Aralık, Malatya Turgut Özal ve Osmaniye Korkut Ata üniversiteleri olarak sıralanıyor.
Öte yandan, vakıf üniversitelerindeki her bir programa 2547 sayılı Kanun'da öngörülen yüzde 15 burslu öğrenci okutulması yükümlülüğü kapsam dışında olmak üzere ve çift diploma programları hariç depremzede YKS adayları için 1'er kontenjan ayrılacak.
Merkezi yerleştirmede ayrılan bu kontenjana kayıt olunması durumunda, kayıt yapılan kontenjan kadar ek yerleştirme sırasında söz konusu programa üniversitenin tercihi de alınarak indirimli veya ücretli kontenjan eklenecek.
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