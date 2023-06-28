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2023 lise taban puanları ne zaman açıklanacak? İstanbul, Ankara, İzmir lise taban puanları açıklandı mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.06.2023
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2023 lise taban puanları ne zaman açıklanacak? İstanbul, Ankara, İzmir lise taban puanları açıklandı mı?

"2023 lise taban puanları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Hayallerindeki liselerde eğitimlerini sürdürebilmek isteyen öğrenciler kendilerine en uygun liseleri tercih edecek. Tercih döneminde lise taban puanları ve yüzdelik dilimler yerleştirme işlemleri için büyük önem arz ediyor. Peki, 2023 lise taban puanları ne zaman açıklanacak? İstanbul, Ankara, İzmir lise taban puanları açıklandı mı?

"2023 lise taban puanları ne zaman açıklanacak? İstanbul, Ankara, İzmir lise taban puanları açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Meslek Lisesi taban puanları hakkında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan kılavuz bilgileri ile yayımlanacak. Peki, 2023 lise taban puanları ne zaman açıklanacak? İstanbul, Ankara, İzmir lise taban puanları açıklandı mı?

Bu yıl LGS merkezi sınavına 1 milyon 246 bin 465 öğrencinin 1 milyon 30 bin 195'i sınava katıldı, sınava katılım oranı geçen yıla yakın seyrederek yüzde 82,65 oldu.

Bakanlığın açıkladığı LGS yerleştirme kılavuzuna göre, bu yıl Türkiye genelinde 2 bin 492 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Bu okulların kontenjanı da 206 bin 414 öğrenci olarak açıklandı.

Geçen yıl LGS kapsamında sınavla öğrenci alan liselerin sayısı 2 bin 323, kontenjanlar ise 192 bin 962 olarak duyurulmuştu.

Bu kapsamda, sınavlı okulların sayısı geçen seneye göre 169, kontenjanlar ise 13 bin 452 artmış oldu.

MEB, LİSE KONTENJANLARINI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ AÇIKLADI

Öte yandan, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanları ile geçen yılki yüzdelik dilimleri e-Okul sistemi üzerinden açıklandı.

Bakanlık, öğrencilere rehberlik etmesi amacıyla 2022 yılı ortaöğretim kurumları kontenjan tabloları ile illere göre yüzdelik dilimlerdeki öğrenci sayılarını e-Okul üzerinden erişime açtı.

e-Okul üzerinden kontenjan tabloları ile 2022'de bu okullara sınavla yerleştirmede oluşan en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimler görülebiliyor.

Öğrenciler, bu yıl sınavdaki kendi yüzdelik dilimlerini, okulların geçen yıl oluşan taban ve tavan yüzdelik dilimleri ile karşılaştırabiliyor.

Ayrıca yerel yerleştirme kapsamında sınavsız öğrenci alan okulların kayıt bölgelerine göre tercih tablolarına da e-Okul üzerinden ulaşılabilecek.

TERCİH ROBOTU KULLANIMA AÇILDI

Bakanlık, öğrencilerin tercihlerinde kolaylık sağlamak için tercih robotu hazırladı. Tercih robotunu kullanarak istenen yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listeleri ve okullarla ilgili detaylı bilgiler görülebiliyor.

Tercih robotunda okul türleri, il, ilçe ve 2022 yıllına ait yüzdelik dilimlere göre arama yapılabiliyor.

Bakanlık, öğrencilerin tercihlerinde kolaylık sağlamak için tercih robotu hazırladı. Tercih robotunu kullanarak istenen yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listeleri ve okullarla ilgili detaylı bilgiler görülebiliyor.

Tercih robotunda okul türleri, il, ilçe ve 2022 yıllına ait yüzdelik dilimlere göre arama yapılabiliyor.

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