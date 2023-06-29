AÖF yaz okulu kayıtları başladı mı? AÖF 2023 yaz okulu kayıtları nasıl, online mı olacak?
"AÖF yaz okulu kayıtları başladı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ATA AÖF bahar dönemi final sonuçlarının açıklanmasıyla dönem sona erdi. Sınavlara katılan ön lisans ve lisans öğrencisi adaylar şimdi de yaz okulu kayıtlarına odaklandı. Peki, AÖF yaz okulu kayıtları başladı mı? AÖF 2023 yaz okulu kayıtları nasıl, online mı olacak?
"AÖF yaz okulu kayıtları başladı mı? AÖF 2023 yaz okulu kayıtları nasıl, online mı olacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ATA AÖF yaz okulu bu yıl da yapılacak. Kurumdan yapılan açıklamada ATA AÖF yaz okulu kayıt takvimine ilişkin detaylar belli oldu. Peki, AÖF yaz okulu kayıtları başladı mı? AÖF 2023 yaz okulu kayıtları nasıl, online mı olacak?
ATA AÖF YAZ OKULU KAYIT TAKVİMİ
Yaz Okulu ders kayıtları 26 Haziran-10 Temmuz 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek.
ATA-AÖF DERS PROGRAMI
Yaz Okulu 10 Temmuz 2023 tarihinde başlayacak, 11 Ağustos 2023 tarihinde sona erecek.
ATA AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NASIL YAPILIR?
Yaz okulu kayıt işlemleri, ders seçiminin ardından öğretim ücretinin ödenmesi ile gerçekleşecektir.
Öğrenciler, yaz okulunda açılacak derslerden en fazla toplam 5 adet ders alabilirler.
Bu dersler, öncelikle alt yarıyıl dersleri olmak üzere, daha önce alınıp başarısız olunan (FF harf notlu) ve/veya ilk defa alınacak derslerden sadece yaz okulunda olmak üzere, takip eden üst yarıyıllardan (güz ya da bahar) seçilebilir.
Kayıt ile birlikte sınav yeri tercihleri alınacak ve hiçbir şekilde değiştirilmeyecektir.
Yaz okuluna kayıt yaptıran öğrencilere herhangi bir nedenle materyal ücreti iadesi yapılmayacaktır.
ATA AÖF YAZ OKULU SINAVLARI
ATA AÖF Yaz Okulu ve Mezuniyet Üç Ders Sınavı 12 ya da 13 Ağustos'ta 81 ilde aynı anda ve yüz yüze yapılacaktır.
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