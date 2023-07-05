YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? YKS sınav sonuç takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?

YKS sonuçlarının internet üzerinden erişime açılmasıyla birlikte adaylar, kendi sınav performanslarını öğrenecekler ve tercih sürecine daha bilinçli bir şekilde girebilecekler. Sonuçları inceleyen adaylar, başarı durumlarına göre tercih edecekleri üniversite ve bölümleri belirleyebilecekler.

ÖSYM'nin sınav sonuçlarını internet üzerinden yayınlama yöntemi, adaylara kolay ve hızlı bir şekilde sonuçlarına erişim imkanı sunmaktadır. Adaylar, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak sonuçlarını öğrenebilecekler.