Yaz tatili ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı? MEB 2023-2024 eğitim takvimi!

"Okullar ne zaman açılacak?" sorusunun cevabı merak konusu oldu. Yaklaşık 19 milyon öğrenci, 16 Haziran 2023 tarihinde karnelerini alarak yaz tatiline girdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan iş takvimiyle birlikte, 2023-24 yılı için okulların açılacağı tarih netleşti. Peki, yaz tatili ne zaman bitiyor? İşte cevabı...