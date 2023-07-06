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Yaz tatili ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı? MEB 2023-2024 eğitim takvimi!

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.07.2023 Güncelleme Tarihi: 06.07.2023
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Yaz tatili ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı? MEB 2023-2024 eğitim takvimi!

Okulların açılacağı tarih açıklandı. 16 Haziran 2023 tarihinde kapanan okulların açılış tarihi öğrencilerin, öğretmenlerin ve veliler tarafından araştırılıyor. Arama motorlarında, "Okular ne zaman açılacaki yaz tatili ne zaman bitecek?" soruları sorgulanıyor. İşte yaz tatilinin biteceği tarih...

"Okullar ne zaman açılacak?" sorusunun cevabı merak konusu oldu. Yaklaşık 19 milyon öğrenci, 16 Haziran 2023 tarihinde karnelerini alarak yaz tatiline girdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan iş takvimiyle birlikte, 2023-24 yılı için okulların açılacağı tarih netleşti. Peki, yaz tatili ne zaman bitiyor? İşte cevabı...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı takviminin tarihlerine göre okullar, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak.

2024 YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili 19 Ocak 2024 Cuma günü, ikinci dönem ise 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacak.

2023 YAZ TATİLİ NE KADAR SÜRECEK?

16 Haziran tarihinde sona eren eğitim-öğretim yılı; 11 Eylül'de başlayacak. Buna göre de yaz tatili bu yıl 87 gün (2 ay 26 gün) sürecek.

Yazın depremin etkilediği depremzede öğrenciler için Bakanlık tarafından telafi eğitimleri uygulanacak. Ancak telafi eğitimlerine katılmak zorunlu olmayacak.

Deprem bölgesindeki 10 ilde 1 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında telafi programı uygulanacak. Yaz tatilinin kısaltılmasına ilişkin bir karar bulunmuyor. Yaz tatili bir sonraki dönemin başlangıcına kadar sürecek.

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