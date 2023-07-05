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AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHİ 2023 | AÖL 3. dönem sınavı ne zaman, online mı, yüz yüze mi olacak? MEB son duyurular...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.07.2023
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AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHİ 2023 | AÖL 3. dönem sınavı ne zaman, online mı, yüz yüze mi olacak? MEB son duyurular...

AÖL 3. Dönem sınav tarihleri arama motorlarında hız kazandı. AÖL kayıt yenileme işlemleri 16 Mayıs itibarıyla başlayıp 23 Haziran tarihinde sona ermişti. Sınavlara katılacak olan öğrenciler, AÖL 3. dönem sınavlarının online mı, yüz yüze mi yapılacağını sorguluyor. İşte 2022-2023 Milli Eğitim Bakanlığı takvimi ile AÖL 3. dönem sınav tarihleri...

AÖL kayıtlarının sona ermesinin ardından Açıköğretim Lisesi 3. dönem sınav tarihleri öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Açık lise sınavları yüz puan üzerinden değerlendirilirken ders geçme notu 45 (kırk beş) olarak belirlendi. Peki, "2023 Açık Lise AÖL 3. dönem sınavları online mı olacak?" İşte MEB ile AÖL 3. dönem sınav tarihleri...

AÇIK LİSE 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Henüz 3. dönem sınav takvimine ilişkin bir açıklama bulunmuyor. Ancak kayıt yaptırmayan öğrenciler sınava katılamayacağından sınavların kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra Temmuz ayında yapılması bekleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı güncel sınav takvimi açıklandığında detaylar eklenecektir.

AÖL 3. DÖNEM KAYITLARI BİTTİ Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada;

"2022/3 dönemi sınav katılım ücretini yatıran veya sınav katılım ücretinden muaf olan öğrenciler için Açık Öğretim Lisesi kayıt sistemi 3 Temmuz 2023 tarihinde bir gün süreyle açık kalacaktır. " duyurusuna yer verildi.

AÖL SINAVLARI ONLİNE MI YAPILACAK?

Açık Lise sınavlarının nasıl yapılacağı henüz belli olmadı. Ancak AÖL 2. dönem sınavları çevrim içi (online) olarak gerçekleştirilmişti. Bu bağlamda AÖL 3. dönem sınavlarının da online olması bekleniyor. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAVLARI NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi sınavlarına kayıt işlemini yapmayan öğrenciler katılmaz. Sınavlarda öğrencilere 20 soru yöneltilir ve sınav süresi 25 dakika olarak belirlenmiştir.

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