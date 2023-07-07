YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? TYT, AYT, YDT üniversite sınavı YKS sonuçları bugün açıklanır mı?
"YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Lisans veya ön lisans eğitim almak isteyen adaylar, Haziran ayında düzenlenen TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılım sağladı. ÖSYM takvimine göre 3 oturumlu YKS sınav sonuçları Temmuz ayında duyurulacak. Sonuçların açıklanması ardından tercih ekranı erişime açılacak. Peki, YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? TYT, AYT, YDT üniversite sınavı YKS sonuçları bugün açıklanır mı?
"YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? TYT, AYT, YDT üniversite sınavı YKS sonuçları bugün açıklanır mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılan milyonlarca öğrencinin gözü kulağı ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasına çevrilmiş durumda. Bilindiği üzere tercih işlemleri, sonuçların açıklanması sonrası başlayacak olup öğrenciler tercih listelerini aldıkları puanlara göre dolduracak. Peki, YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? TYT, AYT, YDT üniversite sınavı YKS sonuçları bugün açıklanır mı?
2023 YKS MARATONU TAMAMLANDI!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanan sınav takvimine göre, üniversite sınavı olarak da bilinen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), üç oturum şeklinde 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde düzenlendi.
1.Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT): 17 Haziran Cumartesi, 120 soru 165 dakika,
2.Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT): 18 Haziran Pazar, 160 soru 180 dakika,
3.Oturum Yabancı Dil Testi (YDT): 18 Haziran Pazar, 80 soru 120 dakika olarak uygulandı.
2023 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÖSYM TARİH VERDİ!
2023 YKS sınav sonuç tarihi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından duyuruldu. Buna göre, üniversite sınavı olarak da bilinen YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak.
YKS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?
Önceki sınavlara bakıldığında YKS sonuçlarının erken açıklama ihtimali olduğundan ÖSYM'den gelecek açıklamalar bekleniyor.
Ancak henüz YKS sınav sonuçlarının erken açıklanacağına dair herhangi bir duyuru yapılmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
YKS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecek.
Sonuçlarda şu bilgiler bulunacaktır:
Testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayısı
TYT puanı ve başarı sırası varsa AYT ile YDT puanları ve başarı sıraları
Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)
Yerleştirme puanları ve başarı sıraları
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
Sonuçlar 20 Temmuz tarihinde açıklanacak. Sonuçların ardından tercih döneminin başlaması bekleniyor. Tercihlere ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Sonuç tarihine göre Temmuz ayında tercih işlemlerinin tamamlanması öngörülüyor.
YKS TERCİHİ NASIL YAPILIR?
YKS tercihlerinde adayların 24 hakkı bulunuyor.
Yök Atlas sisteminden yararlanacak öğrenci adayları YKS tercih robotu ile listelerini hazırlayabilir. İstedikleri puan türünde üniversite tercihlerini gerçekleştirecek öğrenciler kılavuz dahilinde ÖSYM AİS sisteminde olacak.
Yine kılavuz ile birlikte ÖSYM tarafından yayımlanan üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları tercihlerde belirleyici olacak.
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- YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? TYT, AYT, YDT üniversite sınavı YKS sonuçları bugün açıklanır mı?
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