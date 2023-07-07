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AÖL 3.dönem sınavları ne zaman yapılacak 2023? AÖL sınavı 3. Dönem online mı, yüz yüze mi?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.07.2023 Güncelleme Tarihi: 07.07.2023
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AÖL 3.dönem sınavları ne zaman yapılacak 2023? AÖL sınavı 3. Dönem online mı, yüz yüze mi?

"AÖL 3.dönem sınavları ne zaman yapılacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Eğitim hayatlarına çeşitli sebeplerle açıktan sürdüren öğrenciler AÖL 3. Dönem sınavları ne zaman yapılacak merak ediyor. MEB Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem sınav takvimi merak ediliyor. Peki, AÖL 3.dönem sınavları ne zaman yapılacak 2023? AÖL sınavı 3. Dönem online mı, yüz yüze mi?

"AÖL 3.dönem sınavları ne zaman yapılacak 2023? AÖL sınavı 3. Dönem online mı, yüz yüze mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Lise diploması almak için açıktan eğitim hayatlarına devam eden adaylar için MEB AÖL sınav tarihleri 2023 3. Dönem duyurdu. Temmuz ayında yapılacağı açıklanan sınavlar öncesi araştırmalar hız kazandı. Peki, AÖL 3.dönem sınavları ne zaman yapılacak 2023? AÖL sınavı 3. Dönem online mı, yüz yüze mi?

2023 AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2022-2023 eğitim öğretim yılı sınav uygulama takvimi belli oldu. Takvime göre Açık Lise 3. dönem sınavları Temmuz ayında yapılacak.

Net tarihler ve sınavın uygulanış şekli http://aol.meb.gov.tr/ adresinden paylaşılacak. Konu ile ilgili yeni bir açıklama geldiğinde haberimiz içerisine eklenecektir.

AÇIK LİSE 3. DÖNEM SINAVLARI ONLİNE Mİ OLACAK, YÜZ YÜZE Mİ?

AÖL 3. dönem sınavlarının nasıl gerçekleştirileceği merak ediliyor. MEB takvimine göre Açık Lise 3. dönem sınavları e-sınav olarak yapılacak.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAVLARI NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi sınavlarına kayıt işlemini yapmayan öğrenciler katılamaz.

Açık lise sınavları yüz puan üzerinden değerlendirilmektedir. 2022-2023 eğitim öğretim yılı ders geçme notu ise ders geçme notu 45 (kırk beş) olarak belirlendi. Bu notun altında kalan öğrenciler o dersten başarısız sayılır.

AÖL SINAVI KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

Sınavlarda öğrencilere her dersten 20 soru yöneltilir ve 25 dakika cevaplama süresi verilir. Sınavlarda 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürmez. Doğru cevaplanan her sorunun puan olarak karşılığı 5'tir.

Online sınavlar Açık Öğretim Kurumları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden gerçekleştirilir. Bakanlık tarafından açıklanan sınav takvimine göre öğrenciler hareket eder.

AÇIK LİSE MEZUNİYET ŞARTLARI NELER?

Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması, (18 yaş ve üstü öğrencilerimizin ise toplam dönemin en az 5 veya üzeri olması),

Toplam kazanılan kredinin en az 170 veya üzeri olması,

Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması, Türk Dil ve Edebiyatı dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması,

Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması gerekir.

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