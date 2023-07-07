LGS tercihleri ne zaman bitiyor 2023? Lise tercihleri nereden, nasıl yapılır 2023?
"LGS tercihleri ne zaman bitiyor 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından bugün erişime açılan LGS tercih ekranıyla birlikte binlerce öğrenci, sınavdan aldıkları puanlara göre lise tercihi yapmaya başlayacak. Bakanlık tarafından, öğrencilere destek sağlaması için erişime açılan LGS tercih robotu ise öğrencilerin tercih yapmasını kolaylaştıracak. Peki, LGS tercihleri ne zaman bitiyor 2023? Lise tercihleri nereden, nasıl yapılır 2023?
"LGS tercihleri ne zaman bitiyor 2023? Lise tercihleri nereden, nasıl yapılır 2023?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. MEB tarafından yapılan açıklama sonrasında bugün başlayan LGS tercihleri öncesinde binlerce öğrenci tercih yapmaya hazırlanıyor. Güzel bir lisede okuma hayaliyle tercih yapacak olan öğrenciler, LGS tercih robotu sayesinde daha rahat bir tercih işlemi gerçekleştirebilecek. Peki, LGS tercihleri ne zaman bitiyor 2023? Lise tercihleri nereden, nasıl yapılır 2023?
LGS TERCİH TARİHLERİ
2023 LGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, sınav puanlarını öğrenen adaylar LGS tercihleri için tarih araştırmalarına başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklama sonrasında, LGS tercihleri için tarihler belli oldu.
Buna göre; 2023 LGS tercihleri 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.
LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.
LGS yerleştirme sürecinde tercih listelerinin elektronik ortamda yapabilmesi için hazırlanan iki ayrı tercih robotu, birinci ve ikinci yerleştirmeye esas nakil sonuçlarına göre güncellenerek süreç bitene kadar erişime açık olacak.
TERCİH ROBOTLARI ÖĞRENCİLERE DESTEK OLACAK
LGS yerleştirme sürecinde tercih listelerinin elektronik ortamda yapabilmesi için hazırlanan iki ayrı tercih robotu, birinci ve ikinci yerleştirmeye esas nakil sonuçlarına göre güncellenerek süreç bitene kadar erişime açık olacak.
LGS TERCİH ROBOTU NE İÇİN KULLANILIR?
Tercih robotları ile LGS tercih listelerinin elektronik ortamda daha detaylı incelenerek hızlı bir şekilde oluşturulmasına imkan sağlanıyor.
Öğrenci ve veliler, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan ortaöğretim kurumları tercih robotunu kullanarak istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görebiliyor.
Tercih robotunda okul türlerine göre il, ilçe ve geçen yıla ait yüzdelik dilimlere göre arama yapılabiliyor.
Yerel yerleştirme ile öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına ilişkin tercih robotu ile il, ilçe ve okul türlerine göre "kayıt alanı", "komşu kayıt alanı" ve "kayıt alanı dışındaki" okul listeleri ve okullarla ilgili detaylı bilgiler incelenebiliyor.
Birinci ve ikinci yerleştirmeye esas nakil sonuçlarına göre güncellenen tercih robotları, tercih ve yerleştirme süreci bitene kadar erişime açık kalacak.
LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Özel ortaöğretim kurumlarının kayıt işlemleri ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların işlemleri ve kayıtları, 19 Temmuz'a kadar gerçekleşecek.
Özel öğretim kurumlarına kayıt işlemini tamamlayan öğrencilere tercih ekranı açılmayacak. Öğrenciler, tercih süresi içinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecek.
Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar, 24 Temmuz'da "meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.
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