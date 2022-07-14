YKS SINAV SONUÇ SORGULAMA: Üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? YKS sınav sonuç tarihi belli mi, açıklandı mı?

YKS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

YKS sonuçlarının erken açıklanacağına dair herhangi bir duyuru yapılmadı. Bazı kaynaklar bayram tatilinin 9 gün olması sebebiyle bu tarihten önce açıklanma ihtimali üzerinde durmuştu ancak bu ihtimale ilişkin bir gelişme yaşanmadı.