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YKS SINAV SONUÇ SORGULAMA: Üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? YKS sınav sonuç tarihi belli mi, açıklandı mı?

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Giriş Tarihi: 14.07.2022
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YKS SINAV SONUÇ SORGULAMA: Üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? YKS sınav sonuç tarihi belli mi, açıklandı mı?

Üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca aday gözlerini YKS sınav sonuçları 2022 için gelecek son dakika açıklamasına çevirdi. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih işlemleri başlayacak. Peki, üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? YKS sınav sonuç tarihi belli mi, açıklandı mı?

Üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? YKS sınav sonuç tarihi belli mi, açıklandı mı? sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca üniversite adayı YKS sonuçları erken açıklanır mı sorusuna yanıt ararken gözler ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Peki, üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? YKS sınav sonuç tarihi belli mi, açıklandı mı?

2022 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 YKS sonuçları, 20 Temmuz tarihinde açıklanacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecek. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

Sonuçlarda şu bilgiler bulunacaktır:

Testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayısı

TYT puanı ve başarı sırası varsa AYT ile YDT puanları ve başarı sıraları

Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)

Yerleştirme puanları ve başarı sıraları

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

YKS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

YKS sonuçlarının erken açıklanacağına dair herhangi bir duyuru yapılmadı. Bazı kaynaklar bayram tatilinin 9 gün olması sebebiyle bu tarihten önce açıklanma ihtimali üzerinde durmuştu ancak bu ihtimale ilişkin bir gelişme yaşanmadı.

SINAV SONUÇLARI NASIL KULLANILACAK?

TYT, SAY, SÖZ, EA ve DİL sınav puanları hesaplanan adaylar, bu puan türleri ile öğrenci alan ön lisans ve lisans programlarını tercih edebileceklerdir. Ancak başarı sırası aranan programları en düşük başarı sırasına sahip adaylar tercih edebileceklerdir. İlgili sınav puanı hesaplanmayan adaylar bu puan türlerinde öğrenci alan programları tercih edemeyeceklerdir.

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