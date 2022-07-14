KPSS önlisans, ortaöğretim başvuru tarihleri: KPSS başvuruları ne zaman? KPSS başvuruları ne zaman sona eriyor?
KPSS başvuruları ne zaman? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı’na katılım gösterecek olan binlerce kişi KPSS başvuruları ile sınav takvimini öğrenmek istiyor. İlk olarak Mayıs ayında lisans başvuruları alınmış olup şimdi sırada ortaöğretim ve ön lisans başvuruları yer alıyor olacak. Peki, KPSS başvuruları ne zaman? KPSS başvuruları ne zaman sona eriyor?
KPSS başvuruları ne zaman? KPSS başvuruları ne zaman sona eriyor? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Mayıs ayında alınan lisans başvurularının ardından ön lisans başvuruları Ağustos ayında, ortaöğretim başvuruları ise Eylül ayında alınacak. Peki, KPSS başvuruları ne zaman? KPSS başvuruları ne zaman sona eriyor?
KPSS ÖNLİSANS
KPSS Önlisans başvuruları ise 3 Ağustos'ta başlayıp 15 Ağustos'ta bitecek. Sınav ise 2 Ekim'de gerçekleşecek.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM'nin 2022 sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim sınavı 6 Kasım'da yapılacak.
KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN?
KPSS Ortaöğretim başvuruları ise 1 Eylülde başlayıp 13 Eylül'de bitecek.
KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
KPSS ön lisans 2020 oturumunda ön lisans başvuru ücreti 80 TL, KPSS ortaöğretim başvuru ücreti 80 TL olarak açıklanmıştı. İki oturum da en son 2020 yılında düzenlendi.
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- KPSS önlisans, ortaöğretim başvuru tarihleri: KPSS başvuruları ne zaman? KPSS başvuruları ne zaman sona eriyor?
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