KPSS önlisans, ortaöğretim başvuru tarihleri: KPSS başvuruları ne zaman? KPSS başvuruları ne zaman sona eriyor?

KPSS başvuruları ne zaman? KPSS başvuruları ne zaman sona eriyor? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Mayıs ayında alınan lisans başvurularının ardından ön lisans başvuruları Ağustos ayında, ortaöğretim başvuruları ise Eylül ayında alınacak. Peki, KPSS başvuruları ne zaman? KPSS başvuruları ne zaman sona eriyor?