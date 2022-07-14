DGS sonuçları bugün, erken açıklanır mı? 2022 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
DGS sonuçları bugün, erken açıklanır mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adayların katılım sağladığı 2022 DGS 3 Temmuz’da gerçekleştirildi. Peki, DGS sonuçları bugün, erken açıklanır mı? 2022 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
DGS sonuçları bugün, erken açıklanır mı? 2022 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından yılda bir kez düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 3 Temmuz 2022 Pazar günü binlerce adayın katılımıyla gerçekleştirildi. Peki, DGS sonuçları bugün, erken açıklanır mı? 2022 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
2022 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Dikey Geçiş Sınavı (2022 DGS) sonuçları açıklanma tarihi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından duyuruldu. Yayınlanan takvime göre; DGS sonuçları, 12 Ağustos 2022 tarihinde açıklanacak.
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
Adayın sınav sonuç bilgisinde;
a) Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları
b) Ön lisans başarı puanı
c) 2022-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacaktır.
ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.
SAYISAL VE SÖZEL STANDART PUANLARIN HESAPLANMASI
Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri için adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Adayların, sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece adaylar için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacaktır.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.
DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
2022 DGS tercihleri, sonuçların açıklanmasının ardınan başlayacak. Dolayısıyla 2022 DGS tercihlerinin yapılacağı tarih henüz bilinmiyor. Geçtiğimiz dönemler baz alındığında DGS tercihlerinin Eylül ayında yapılması bekleniyor.
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