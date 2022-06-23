YKS sınav gözetmen ücretleri ne zaman yatacak 2022? YKS gözetmen ücretleri yattı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere ÖSYM tarafından yapılan sınavların ücretleri çok geçmeden öğretmenlerin hesaplarına yatırılıyor. Peki, YKS sınav gözetmen ücretleri ne zaman yatacak 2022? YKS gözetmen ücretleri yattı mı? ÖSYM sınav ücretleri...