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YKS sınav gözetmen ücretleri ne zaman yatacak 2022? YKS gözetmen ücretleri yattı mı? ÖSYM sınav ücretleri...

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Giriş Tarihi: 23.06.2022
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YKS sınav gözetmen ücretleri ne zaman yatacak 2022? YKS gözetmen ücretleri yattı mı? ÖSYM sınav ücretleri...

YKS sınav gözetmen ücretleri ne zaman yatacak 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Üç oturumda düzenlenen sınavda yüzlerce öğretmen, gözetmenlik yapmış ve her yıl olduğu gibi belirlenen tarihlerde ödemelerin gerçekleşeceği biliniyordu. Peki, YKS sınav gözetmen ücretleri ne zaman yatacak 2022? YKS gözetmen ücretleri yattı mı? ÖSYM sınav ücretleri...

YKS sınav gözetmen ücretleri ne zaman yatacak 2022? YKS gözetmen ücretleri yattı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere ÖSYM tarafından yapılan sınavların ücretleri çok geçmeden öğretmenlerin hesaplarına yatırılıyor. Peki, YKS sınav gözetmen ücretleri ne zaman yatacak 2022? YKS gözetmen ücretleri yattı mı? ÖSYM sınav ücretleri...

YKS GÖZETMEN ÜCRETİ NE ZAMAN YATACAK?

ÖSYM tarafından yapılan sınavların ücretleri çok geçmeden öğretmenlerin hesaplarına yatırılıyor. 2022 YKS sınavında da öğretmen sınav görevli ücretlerinin en geç 1 hafta içinde yatırılması bekleniyor. Sınav 19 Haziran'da sona erecek. YKS sınav görevli ücretlerinin de 26 Haziran'a kadar hesaplara yatması bekleniyor.

YKS GÖREVLİ ÜCRETLERİ 2022

Sınav binalarında ve salonlarında görev alan kişilerin görevlerine göre alacakları ücretler şöyle:

Gözetmen 210 TL

Salon Başkanı 250 TL ödeme yapılacak.

Yedek Gözetmen 200 TL ödeme yapılacak.

ÖSYM (Tavan Ücret)-15 Bina Sınav Sorumlu Yard. Brüt:397 TL Net: 396,68 TL

ÖSYM (Tavan Ücret)-15 Bina Yöneticisi Brüt:397 TL Net:396,68 TL

ÖSYM (Tavan Ücret)-Bina Yönetici Yardımcısı Brüt:357 TL Net:317,35 TL

ÖSYM (Tavan Ücret)-Salon Başkanı Brüt:357 TL Net:317,35 TL

ÖSYM (Tavan Ücret)-Gözetmen Brüt:317 TL Net:277,68 TL

ÖSYM (Tavan Ücret)-Yedek Gözetmen Brüt:278 TL Net:238,01 TL

ÖSYM (Tavan Ücret)-Engelli Gözetmen Brüt:436 TL Net: 396,68 TL

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