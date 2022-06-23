Lise diploması ne zaman verilecek 2022? Lise Mezuniyet Belgesi sorgulama nereden, nasıl yapılır? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Karneleri alan öğrenciler 3 aylık yaz tatili için hazırlıklara başladı. Aynı zamanda liseden mezun olan öğrenciler için diploma sorgulamaları devam ediyor. Peki, Lise diploması ne zaman verilecek 2022? Lise Mezuniyet Belgesi sorgulama nereden, nasıl yapılır? E-Devlet sorgulama ekranı...