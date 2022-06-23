Lise diploması ne zaman verilecek 2022? Lise Mezuniyet Belgesi sorgulama nereden, nasıl yapılır? E-Devlet sorgulama ekranı...
Lise diploması ne zaman verilecek 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Karnelerine kavuşan öğrenciler yaz tatili için planlarını hazırladı. Diğer yandan lise diploması alacaklar sorgulama yapmayı sürdürüyor. Peki, Lise diploması ne zaman verilecek 2022? Lise Mezuniyet Belgesi sorgulama nereden, nasıl yapılır? E-Devlet sorgulama ekranı...
Lise diploması ne zaman verilecek 2022? Lise Mezuniyet Belgesi sorgulama nereden, nasıl yapılır? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Karneleri alan öğrenciler 3 aylık yaz tatili için hazırlıklara başladı. Aynı zamanda liseden mezun olan öğrenciler için diploma sorgulamaları devam ediyor. Peki, Lise diploması ne zaman verilecek 2022? Lise Mezuniyet Belgesi sorgulama nereden, nasıl yapılır? E-Devlet sorgulama ekranı...
LİSE DİPLOMASI NE ZAMAN ALINIR?
17 Haziran 2022 Cuma günü karneler dağıtılarak eğitime üç aylık bir ara verildi. Lise mezuniyet belgesi için araştırmalara başlayan öğrenciler e-Devlet üzerinden belgelerine ulaşabilecekler.
E- Devlet internet sitesinden T.C kimlik numarası ve şifrenizle giriş yapabilirsiniz. Ardından arama çubuğuna "lise mezuniyet belgesi" yazarak diploma bilgilerinize ulaşabilirsiniz.
Sağ üst kısımda yer alan " Barkodlu Belge Oluştur" u tıklayarak belgenizi oluşturun ve çıktısını alarak gerekli makamlara ulaştırabilirsiniz.
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