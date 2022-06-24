ALES 2022 başvuruları başladı mı, ne zaman? ALES başvuru tarihleri açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı senede 3 kez yapılıyor. ALES'ten alınan puan, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli oluyor. Peki, ALES 2022 başvuruları başladı mı, ne zaman? ALES başvuru tarihleri açıklandı mı?