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ALES 2022 başvuruları başladı mı, ne zaman? ALES başvuru tarihleri açıklandı mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.06.2022
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ALES 2022 başvuruları başladı mı, ne zaman? ALES başvuru tarihleri açıklandı mı?

ALES 2022 başvuruları başladı mı, ne zaman? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ALES/1 oturumunun tamamlanmasının ardından sıra yılın ikinci sınavına geldi. ALES başvuru tarihi ve ücreti de merak ediliyor. Peki, ALES 2022 başvuruları başladı mı, ne zaman? ALES başvuru tarihleri açıklandı mı?

ALES 2022 başvuruları başladı mı, ne zaman? ALES başvuru tarihleri açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı senede 3 kez yapılıyor. ALES'ten alınan puan, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli oluyor. Peki, ALES 2022 başvuruları başladı mı, ne zaman? ALES başvuru tarihleri açıklandı mı?

ALES SINAVI NE ZAMAN?

20220 ALES 21 Ağustos 2022'de gerçekleşecek.

ALES BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

2022-ALES/2 başvuruları 24 Haziran'da başlayacak. Başvurular 4 Temmuz'a kadar sürecek.

ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM ALES/1 sınav ücretini 185 TL olarak belirlemişti. ALES 2 ücreti için henüz bir açıklama gelmedi.

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