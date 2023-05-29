29 Mayıs 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? YKS sınav giriş belgeleri yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? YKS sınav giriş belgeleri yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.05.2023
ABONE OL
YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? YKS sınav giriş belgeleri yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

"YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Üniversite sınavı olarak da bilinen ve üç ayrı oturumdan oluşan bu sınavın tarihi Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 17-18 Haziran 2023 olarak duyurulmuştu. Peki, YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? YKS sınav giriş belgeleri yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

"YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? YKS sınav giriş belgeleri yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından düzenlenen bu sınava ilişkin olarak adayların erişimine açılan belgeler, sınava giriş bilgilerini içerisinde barındırdığından büyük önem taşıyor. Peki, YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? YKS sınav giriş belgeleri yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN ERİŞİME AÇILIR?

Adaylar ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere bu belgelere erişim sağlayabilecek.

YKS sınavının 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacağı göz önünde bulundurulduğunda sınav yerlerinin en geç 7 Haziran tarihine kadar açıklanması bekleniyor.

YKS SINAV TARİHİ 2023: ÜNİVERSİTE SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) toplam üç oturumda düzenlenecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023 YKS) tarihlerini duyurdu.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2023 YKS sınavı 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacak.

Temel Yeterlilik Testi (TYT): 17 Haziran 2023 tarihinde

Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 18 Haziran 2023 tarihinde ve sabah oturumunda

Yabancı Dil Testi (YDT) ise 18 Haziran 2023 tarihinde ve öğleden sonra oturumunda uygulanacak.

SINAV GİRİŞ BELGELERİYLE İLGİLİ UYARILAR

Adaylar, sınava giriş belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez.

Sınava giriş belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.

Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır.

Sınava giriş belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait sınava giriş belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır.

Sınavın ilgili oturumuna ait sınava giriş belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA