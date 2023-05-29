"YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? YKS sınav giriş belgeleri yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından düzenlenen bu sınava ilişkin olarak adayların erişimine açılan belgeler, sınava giriş bilgilerini içerisinde barındırdığından büyük önem taşıyor. Peki, YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? YKS sınav giriş belgeleri yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?