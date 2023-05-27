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KPSS başvuruları ne zaman, hangi tarihte bitecek 2023? KPSS 2023 başvuru takvimi açıklandı mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.05.2023
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KPSS başvuruları ne zaman, hangi tarihte bitecek 2023? KPSS 2023 başvuru takvimi açıklandı mı?

"KPSS başvuruları ne zaman, hangi tarihte bitecek 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. KPSS 2023 başvuru ve sınav tarihleri açıklandı. Adaylar hazırlıklarını o yönde yapmaya devam ediyor. Peki, KPSS başvuruları ne zaman, hangi tarihte bitecek 2023? KPSS 2023 başvuru takvimi açıklandı mı?

"KPSS başvuruları ne zaman, hangi tarihte bitecek 2023? KPSS 2023 başvuru takvimi açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. KPSS 2023 başvuru ve sınav tarihleri açıklandı. Adaylar hazırlıklarını o yönde yapmaya devam ediyor. Peki, KPSS başvuruları ne zaman, hangi tarihte bitecek 2023? KPSS 2023 başvuru takvimi açıklandı mı?

KPSS BAŞVURULARINDA SON GÜN NE ZAMAN?

16 Mayıs'ta başlayan KPSS başvuruları 29 Mayıs'ta sona erecek.

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2023- KPSS Alan Bilgisi: Her bir oturum için 100 TL

2023 - KPSS ÖABT : Her bir oturum için 150 TL

2023 - KPSS Lisans : Her bir oturum için 150 TL

KPSS 2023 SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da,

Alan Bilgisi 1. gün oturumları 29 Temmuz'da, 2. gün oturumları 30 Temmuz'da yapılacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta düzenlenecek. KPSS sonuçları ise 25 Ağustos'ta duyurulacak.

KPSS ÖN LİSANS VE ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

KPSS ön lisans ve ortaöğretim sınavları iki yılda bir uygulandığından dolayı bu yıl uygulanmayacak.

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