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Okullar ne zaman kapanacak 2023? Okullar hangi tarihte yaz tatili olacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.05.2023
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Okullar ne zaman kapanacak 2023? Okullar hangi tarihte yaz tatili olacak?

"Okullar ne zaman kapanacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. bilindiği gibi yıl ilk ara tatil Kasım ayında, 15 tatil yani sömestr Ocak - Şubat aylarında, ikinci ara tatil Nisan ayında gerçekleşmişti. Peki, Okullar ne zaman kapanacak 2023? Okullar hangi tarihte yaz tatili olacak?

"Okullar ne zaman kapanacak 2023? Okullar hangi tarihte yaz tatili olacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri MEB tarafından belirlenen tarihte karnelerini alacak ve ortalama üç ay süren yaz tatiline girmiş olacak. Peki, Okullar ne zaman kapanacak 2023? Okullar hangi tarihte yaz tatili olacak?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvim sonrasında, sömestr tatili, ara tatil tarihleri ve yaz tatilinin başlangıç tarihi açıklandı.

Buna göre; 12 Eylül 2022'de açılan okullar, 16 Haziran 2023'te kapanacak ve öğrenciler karnelerini alacak. Böylelikle yaz tatili başlayacak.

2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

2023-2024 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacaktır.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen 10 ildeki öğrencilere yönelik 1 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde telafi programı uygulanacağını bildirdi.

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