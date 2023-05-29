"Okullar ne zaman kapanacak 2023? Okullar hangi tarihte yaz tatili olacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri MEB tarafından belirlenen tarihte karnelerini alacak ve ortalama üç ay süren yaz tatiline girmiş olacak. Peki, Okullar ne zaman kapanacak 2023? Okullar hangi tarihte yaz tatili olacak?