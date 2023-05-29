Okullar ne zaman kapanacak 2023? Okullar hangi tarihte yaz tatili olacak?
"Okullar ne zaman kapanacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. bilindiği gibi yıl ilk ara tatil Kasım ayında, 15 tatil yani sömestr Ocak - Şubat aylarında, ikinci ara tatil Nisan ayında gerçekleşmişti. Peki, Okullar ne zaman kapanacak 2023? Okullar hangi tarihte yaz tatili olacak?
"Okullar ne zaman kapanacak 2023? Okullar hangi tarihte yaz tatili olacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri MEB tarafından belirlenen tarihte karnelerini alacak ve ortalama üç ay süren yaz tatiline girmiş olacak. Peki, Okullar ne zaman kapanacak 2023? Okullar hangi tarihte yaz tatili olacak?
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvim sonrasında, sömestr tatili, ara tatil tarihleri ve yaz tatilinin başlangıç tarihi açıklandı.
Buna göre; 12 Eylül 2022'de açılan okullar, 16 Haziran 2023'te kapanacak ve öğrenciler karnelerini alacak. Böylelikle yaz tatili başlayacak.
2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
2023-2024 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacaktır.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen 10 ildeki öğrencilere yönelik 1 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde telafi programı uygulanacağını bildirdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Okullar ne zaman kapanacak 2023? Okullar hangi tarihte yaz tatili olacak?
- Yalı Çapkını Fuat'ın ölümünden sonra şoke eden ayrılık! Takip etmeyi bıraktı! Hayranlarından yorum yağdı! 'Sensiz olmaz'
- 0-2 çocuğu olan aileler başvursun! Ödemeler PTT'den verilecek! Başvuru formunu doldurana 2.400 TL nakdi yardım! İşte, şartları...
- Emekli ve memura görülmemiş zam ışığı yandı! Güncel oran açıklandı, 7. 500 - 8.000 - 9.000 TL maaş alanlar dikkat! SSK, Bağkur...
- 82. il olmaya yakın ilçeler belli oldu! Liste güncellendi! 82. il olmaya yakın ilçeler hangileri? İşte il olmaya aday o ilçeler...
- SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ 2023! Seçim Sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak? Ödeme tarihleri...
- Hem incecik hem de genç kalın! 7 yaş gençleştirecek 1 aylık diyet listesi! Uzmanı açıkladı: Tek damlası bile...
- KÜÇÜKBAŞ KURBANLIK FİYATLARI 2023! Kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Büyükbaş, dana, tosun, koyun, kuzu...DİYANET vekaletle kurban kesim bedeli!
- EYT'liye yeni ödeme takvimi netleşti! SGK dilekçesiyle 25.500 TL avans imkanı! O tarihe dikkat! 6 aylık enflasyon artışı ve refah payı...
- 150 bin TL %0 faizli evlilik kredisi nasıl çekilir? Başvuru şartları neler? 48 ay vadeyle faizsiz kredi veren bankalar hangileri?
- Gelinim Mutfakta 29 Mayıs PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?
- Öğrencilere vergisiz ÖTV'siz cep telefonu satışı ne zaman başlıyor? Vergisiz, ÖTV’siz telefon fiyatları ne kadar?