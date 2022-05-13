YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? YKS 2022 sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanır? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS'ye girmek isteyen adaylar ÖSYM tarafından belirtilen tarihlerde sınav başvurularını tamamladılar. Sınav, üç oturum şeklinde 18 Haziran Cumartesi ve 19 Haziran Pazar günlerinde yapılacak. Peki, YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? YKS 2022 sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanır?