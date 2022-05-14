BİLSEM sınav soru ve cevapları yayınlandı mı? 2022 BİLSEM yetenek alanları sınav soru ve cevapları açıklanıyor mu?
BİLSEM sınav soruları ve cevapları, yetenek alanlarına göre değerlendirme sonuçlarının açıklanmasının ardıdan araştırılmaya başlandı. Sınav sonuçlarını öğrenen veliler, söz konusu sınava ilişkin soruların yayınlanıp yayınlanmadığını araştırıyor. Peki, BİLSEM sınav soru ve cevapları yayınlandı mı? 2022 BİLSEM yetenek alanları sınav soru ve cevapları açıklanıyor mu? İşte haberin detayları...
BİLSEM sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı? 2022 BİLSEM yetenek alanlarına göre değerlendirme sınavının sonuçları 13 Mayıs'ta erişime açıldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen BİLSEM sınavlarına ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, BİLSEM sınav soru ve cevapları yayınlandı mı? 2022 BİLSEM yetenek alanları sınav soru ve cevapları açıklanıyor mu? İşte cevaplar...
BİLSEM SINAV SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANIYOR MU?
Hemen şunu belirtelim ki, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen BİLSEM sınavların ait soru ve cevaplar yayınlanmıyor.
BİLSEM SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR
BİLSEM bireysel değerlendirmeye katılmaya hak kazanan öğrenciler 13 Mayıs 2022 tarihinde açıklandı. Aşağıdaki linke tıklayarak sonuçları öğrenebilirsiniz.
BİREYSEL DEĞERLENDİRME GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEBBİS/BİLSEM Modülü /Bireysel Değerlendirme İşlemleri ekranı üzerinden verilen randevu bilgilerinin yer aldığı fotoğraflı giriş belgeleri okul müdürlüklerince 03 Haziran 2022 tarihinden itibaren e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi/ İlkokul Ortaokul Kurum İşlemleri/ Sınav İşlemleri Modülünde yazdırılarak öğrenci velilerine imza karşılığında teslim edilecek.
BİREYSEL DEĞERLENDİRME NE ZAMAN?
Bireysel değerlendirme uygulamaları 13 Haziran 2022 - 12 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
BİREYSEL DEĞERLENDİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kayıt hakkı kazanan öğrenciler 19 Ağustos 2022 tarihinde ilan edilecek. Bireysel değerlendirme uygulamaları sonucunda Bakanlık tarafından yetenek alanlarına göre belirlenecek olan puanı geçen öğrenciler bilim ve sanat merkezine kayıt hakkı kazanacak.
2022 BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Bireysel değerlendirme sonucuna göre kayıt hakkı kazanan öğrenciler, kayıt işlemlerini 29 Ağustos - 09 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirecekler.
Ön değerlendirme uygulamaları tamamlandıktan sonra yetenek alanlarına göre Bakanlık tarafından belirlenecek puanı geçen öğrenciler yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınacaktır. Bireysel değerlendirme uygulamaları sonucunda Bakanlık tarafından yetenek alanlarına göre belirlenecek olan puanı geçen öğrenciler bilim ve sanat merkezine kayıt hakkı kazanacaktır.
a) MEBBİS/BİLSEM Modülü /Bireysel Değerlendirme İşlemleri ekranı üzerinden verilen randevu bilgilerinin yer aldığı fotoğraflı giriş belgeleri okul müdürlüklerince 03 Haziran 2022 tarihinden itibaren e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi/ İlkokul Ortaokul Kurum İşlemleri/ Sınav İşlemleri Modülünde yazdırılarak öğrenci velilerine imza karşılığında teslim edilecektir.
b) Uygulama giriş belgelerinin yay ımlandığının duyurulma sorumluluğu okul müdürlüklerine, imza karşılığı teslim alınma sorumluluğu ise öğrenci velilerine aittir. Belgelerin imza karşılığı teslimi zorunlu olup bu durum dışında yapılan uygulamaların sorumluluğu okul müdürlüklerine
c) Öğretmen ve öğrencilerin uygulamaya çağrı cihazı, telsiz, radyo, cep telefonu gibi haberleşme araçları ile veribank, dizüstü bilgisayar, el bilgisayarı, cep bilgisayarı, saat dışında fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelli ği olan, özel elektronik donan ımlı aletler, hesap makinesi, fotoğraf makinesi, kamera vb. cihazlarla gelmeleri yasaktır.
ç) Resim ve müzik yetenek alanlar ında de ğerlendirmeye alınacak ö ğrenciler giriş belgelerinde belirtilen saatten 30 dakika önce; genel zihinsel yetenek alan ında uygulamaya alınacak öğrenciler ise giriş belgelerinde yer alan saat te uygulama merkezlerinde hazır bulunacaklardır. Öğrenciler giriş belgelerindeki randevu saatinden en fazla 15 (on beş) dakikaya kadar olan gecikmelerde değerlendirmeye alınacak olup bu sürenin aşılmasından sonra değerlendirmeye alınmayacaklardır.
d) Genel zihinsel yetenek alanı değerlendirmeleri RAM'larda, resim ve müzik yetenek alanı değerlendirmeleri ise B İLSEM'lerde yapılacaktır ancak değerlendirmeler RAM'ların ve BİLSEM'lerin fiziki koşullarının uygun olmaması ve de ğerlendirmenin gerçekleştirileceği 8 kurumun da ilgili RAM'ların ve BİLSEM'lerin hizmet verdiği il-ilçede bulunması şartı ile Merkez Tan ılama Sınav Komisyonunun kararı ile Bakanlığımıza bağlı diğer kurumlarda gerçekleştirilebilecektir.
e) Genel zihinsel yetenek alanı değerlendirmelerine ve sonuçlarına ilişkin her türlü evrak, değerlendirme yapılan bölgenin sorumluluk alanında bulunduğu RAM'larda, resim ve müzik yetenek alanları için ise değerlendirme yapılan bölgenin sorumluluk alanındaki BİLSEM'lerde muhafaza edilecektir.
f) Değerlendirmelerde görev alacak uygulayıcılara beyanlarına bağlı olarak kendileri ile üçüncü dereceye kadar akrabalık bağı bulunan öğrencilerin de ğerlendirmelerinde görev verilmeyecektir.
g) Değerlendirme sonuçlarının uygulayıcılar tarafından elektronik ortamda sisteme işlenebilmesi için, değerlendirmenin yap ıldığı kurum müdürlüklerince, ö ğrencilerin "MEBB İS/BİLSEM Modülü/Bireysel De ğerlendirme İşlemleri (S ınav Merkezi)/Bireysel Değerlendirme Öğrenci Yoklama Girişi" ekranında "GİRDİ" olarak işaretlenmeleri gerekmektedir.
h) Uygulayıcılar, öğrencilerin değerlendirme sonuçlarını kendilerine tanımlı bulunan "MEBBİS/BİLSEM Modülü/Bireysel Değerlendirme İşlemleri/Bireysel Değerlendirme Aday Not Girişi" ekranı üzerinden sisteme işleyeceklerdir.
ı) Değerlendirme ve sonuçların kayıt altına alınması uygulayıcıların; gizliliğinin sağlanması ise uygulayıcıların ve de ğerlendirmenin gerçekleştirildiği kurum müdürlüklerinin sorumluluğundadır.
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