BİLSEM sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı? 2022 BİLSEM yetenek alanlarına göre değerlendirme sınavının sonuçları 13 Mayıs'ta erişime açıldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen BİLSEM sınavlarına ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, BİLSEM sınav soru ve cevapları yayınlandı mı? 2022 BİLSEM yetenek alanları sınav soru ve cevapları açıklanıyor mu? İşte cevaplar...

BİLSEM SINAV SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANIYOR MU?

Hemen şunu belirtelim ki, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen BİLSEM sınavların ait soru ve cevaplar yayınlanmıyor.

BİLSEM SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR

BİLSEM bireysel değerlendirmeye katılmaya hak kazanan öğrenciler 13 Mayıs 2022 tarihinde açıklandı. Aşağıdaki linke tıklayarak sonuçları öğrenebilirsiniz.

BİLSEM SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN...