YKS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? 2022 YKS TYT üniversite sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
YKS sınav giriş belgesi, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Üniversite sınavına hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, heyecan içinde sınava girecekleri yer bilgisini araştırıyor. Haziran ayında gerçekleştirilecek olan üniversite sınavı için geri sayım başlarken, gözler sınav yerlerine çevrildi. Peki, YKS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? 2022 YKS TYT üniversite sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...
YKS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen üniversite sınavı için geri sayım başladı. Üniversite tercihlerinde kullanılan puanı belirlemek için yapılan YKS hakkında detaylar araştırılıyor. Peki, YKS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? 2022 YKS TYT üniversite sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...
YKS NE ZAMAN YAPILACAK?
2022-TYT: 18 Haziran 2022 Cumartesi, Sınav, 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecek.
2022-AYT: 19 Haziran 2022 Pazar, Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.
2022-YDT: 19 Haziran 2022 Pazar, Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek.
YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sınav giriş yerlerinin resmi olarak hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmasa da, ÖSYM tarafından sınav giriş belgeleri, sınav tarihinden 1-2 hafta öncesinde erişime açılıyor. Buna göre, YKS sınav giriş yerlerinin haziran ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.
YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
* Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.
* Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.
* Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.
* Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.
* TYT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1C'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanacaktır. A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanacaktır.
* A-TYT puanı kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TYT puanı oluşturulacaktır.
* AYT ve YDT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1E'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A- SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL) hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir (Tablo 1D). Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır. TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT ve/veya YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL puanları hesaplanmayacaktır.
* A-SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL puanlarının her biri kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek SAY, SÖZ, EA, DİL puanları oluşturulacaktır.
* Ortaöğretim kurumlarında, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alan öğrenciler (İmam Hatip Okulları öğrencileri/mezunları hariç), TYT Sosyal Bilimler Testinde yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularından muaf tutulacaktır. Bu öğrenciler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları yerine Felsefe alanından 5 soru cevaplandıracaklardır. Bu doğrultuda; TYT Sosyal Bilimler Testinde toplam 25 soru bulunacaktır.
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