MEB SON DAKİKA AÇIKLAMALARI: Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili hangi ay başlıyor? Karneler ne zaman verilecek?

Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili hangi ay başlıyor? Karneler ne zaman verilecek? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Pandemi sebebiyle bir süre yüz yüze eğitime ara verilmesinin ardından ikinci ara tatil 11 - 15 Nisan tarihleri aralığında yapan öğrenciler dönemin ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Peki, Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili hangi ay başlıyor? Karneler ne zaman verilecek?