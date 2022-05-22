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MEB SON DAKİKA AÇIKLAMALARI: Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili hangi ay başlıyor? Karneler ne zaman verilecek?

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 22.05.2022
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MEB SON DAKİKA AÇIKLAMALARI: Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili hangi ay başlıyor? Karneler ne zaman verilecek?

Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili hangi ay başlıyor? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2021 - 2022 eğitim öğretim takvimi içerisinde okulların kapanma tarihini duyurmuştu. İşte, Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili hangi ay başlıyor? Karneler ne zaman verilecek?

Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili hangi ay başlıyor? Karneler ne zaman verilecek? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Pandemi sebebiyle bir süre yüz yüze eğitime ara verilmesinin ardından ikinci ara tatil 11 - 15 Nisan tarihleri aralığında yapan öğrenciler dönemin ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Peki, Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili hangi ay başlıyor? Karneler ne zaman verilecek?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2021-2022 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimine göre yaz tatilinin ne zaman olacağı belli oldu.

2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlamıştı. 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erdi.

Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başladı ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erdi.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başladı ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

İkinci dönem ara tatili ise 11 Nisan'da başladı, 15 Nisan'da sona erdi.

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