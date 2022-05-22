MEB SON DAKİKA AÇIKLAMALARI: Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili hangi ay başlıyor? Karneler ne zaman verilecek?
Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili hangi ay başlıyor? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2021 - 2022 eğitim öğretim takvimi içerisinde okulların kapanma tarihini duyurmuştu. İşte, Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili hangi ay başlıyor? Karneler ne zaman verilecek?
Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili hangi ay başlıyor? Karneler ne zaman verilecek? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Pandemi sebebiyle bir süre yüz yüze eğitime ara verilmesinin ardından ikinci ara tatil 11 - 15 Nisan tarihleri aralığında yapan öğrenciler dönemin ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Peki, Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili hangi ay başlıyor? Karneler ne zaman verilecek?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2021-2022 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimine göre yaz tatilinin ne zaman olacağı belli oldu.
2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ
Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlamıştı. 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erdi.
Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başladı ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erdi.
YAZ TATİLİ NE ZAMAN?
İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başladı ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.
İkinci dönem ara tatili ise 11 Nisan'da başladı, 15 Nisan'da sona erdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MEB SON DAKİKA AÇIKLAMALARI: Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili hangi ay başlıyor? Karneler ne zaman verilecek?
- EYT için flaş detay! Yeni formül belli oldu, detaylar tek tek sıralandı! 9000 ve 7200 günü bulunanlar için...
- DGS başvuruları bitti mi, devam ediyor mu? DGS para yatırma işlemi ne zaman bitecek?
- Mayıs ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı, kaç olacak? TUİK Mayıs ayı TEFE-TÜFE, kira artış oranı ne zaman açıklanacak?
- Açık cezaevi izinleri son dakika açıklaması: Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı, 31 Mayıs'ta bitiyor mu? Açık cezaevi izinleri ne zaman, ayın kaçında bitiyor?
- Bursluluk sınavı ne zaman? 2022 İOKBS bursluluk sınavı giriş beligesi ne zaman açıklanaak? MEB sınav takvimi açıklandı
- Polis tayinleri heyecanla bekleniyor! 2022 EGM polis tayin ve atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
- PAYLAŞIMI KAFALARI KARIŞTIRDI! Kerem Aktürkoğlu transfer mi oldu? Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrıldı mı?
- BİM personel alımı ilanı güncellendi! 2022 BİM iş başvurusu nasıl yapılır? Şoför, satış elemanı, muhasebe uzmanı...
- Selçuk Tepeli kovuldu mu? Selçuk Tepeli'nin bardak videosu sonrası işine son mu verildi? FOX TV Ana Haber'den kovuldu mu?
- 3600 ek göstergede formül netleşiyor: Memur ve emeklinin beklediği haber geldi! 600-800 puan eklenecek! Üç ara kademede...
- %0,89, %0,99 konut kredisi şartları belirlendi! Düşük faizli yeni konut kredisi ne zaman başlayacak? Tüm detaylar...