YKS sınav başvuruları ne zaman bitiyor? ÖSYM YKS 2022 başvuru için son tarih ne zaman? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Binlerce adayın katılımı ile gerçekleştirilecek olan YKS oturumları önümüzdeki günlerde yapılacak. Adayların sınavlara katılabilmek için başvuru işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. İşte, YKS sınav başvuruları ne zaman bitiyor? ÖSYM YKS 2022 başvuru için son tarih ne zaman?