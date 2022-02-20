YKS sınav başvuruları ne zaman bitiyor? ÖSYM YKS 2022 başvuru için son tarih ne zaman?
YKS sınav başvuruları ne zaman bitiyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ÖSYM YKS başvuruları geçtiğimiz günlerde alınmaya başlanmış başvuru süreci için adaylara oldukça uzun bir süre tanınmıştı. İşte, YKS sınav başvuruları ne zaman bitiyor? ÖSYM YKS 2022 başvuru için son tarih ne zaman?
YKS sınav başvuruları ne zaman bitiyor? ÖSYM YKS 2022 başvuru için son tarih ne zaman? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Binlerce adayın katılımı ile gerçekleştirilecek olan YKS oturumları önümüzdeki günlerde yapılacak. Adayların sınavlara katılabilmek için başvuru işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. İşte, YKS sınav başvuruları ne zaman bitiyor? ÖSYM YKS 2022 başvuru için son tarih ne zaman?
YKS 2022 BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?
ÖSYM AİS sayfasında yer alan bilgilere göre 11 Şubat'ta başlayan YKS başvuruları 7 Mart 2022 tarihinde sona erecek. Adaylar başvurularını ÖSYM'nin AİS sayfası üzerinden yapabilecekler.
YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
Adaylardan sınavdaki her oturum için 115 TL talep edilecek. Ödemeler ÖSYM'nin anlaşmalı olduğu bankalar aracılığıyla ya da kartlı ödeme sistemi üzerinden yapılabilecek.
YKS 2022 SINAVLARI NE ZAMAN?
ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgilere göre sınavlar ise 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde yapılacak.
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