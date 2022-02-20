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AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır? 2022 AUZEF kayıt yenileme tarihleri nelerdir?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.02.2022
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AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır? 2022 AUZEF kayıt yenileme tarihleri nelerdir?

2022 AUZEF kayıt yenileme tarihleri nelerdir? AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır? AUZEF bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri uzatılmıştı. Bahar dönemi ödemeleri Halkbank Şube/ATM'lerinden ya da AKSİS otomasyon sistemi üzerinden online olarak yapmanız yeterlidir. Peki, AUZEF kayıt yenileme tarihleri nelerdir?

2022 AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır? AUZEF kayıt yenileme tarihleri arama motorlarında sorgulanan konuların başında geliyor. 2. Dönem / Bahar yarıyılı kayıt yenileme işlemini gerçekleştirecek öğrenciler sürenin uzatılması tarihinde bulunmuştu. İstanbul Üniversitesi'nden yapılan açıklamada tarih uzatılmıştı.

AUZEF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTECEK?

AUZEF bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri 14 – 18 Şubat olarak belirlenmişti. Ancak yoğun talep üzerine uzatılan sürede son tarih şöyle:

27 Şubat 2022 Pazar günü / saat 23.59

AUZEF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Bahar dönemi kayıt yenileme işlemi için 14 - 27 Şubat 2022 tarihleri arasında referans numaranız ile ödemenizi Halkbank Şube/ATM'lerinden ya da AKSİS otomasyon sistemi üzerinden online olarak yapmanız yeterlidir.

21-25 Şubat 2022 tarihleri arasında ödemenizi yaptıktan sonra;

2016 ve öncesi girişli öğrencilerin ders seçimleri 3 iş günü içerisinde,

2017 ve sonrası girişli öğrencilerin ders seçimleri aynı gün içerisinde fakülte tarafından yapılacak.

Ders Ekle-Sil talepleri, 28 Şubat-04 Mart 2022 tarihleri arasında Çözüm Merkezinden ( https://auzefcozum.istanbul.edu.tr/ ) alınacaktır. Başvuru tarihleri dışında Ekle-Sil talebi alınmayacaktır. (Derslerin kontrol sorumluluğu öğrenciye aittir.)

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