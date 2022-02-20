AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır? 2022 AUZEF kayıt yenileme tarihleri nelerdir?

AUZEF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Bahar dönemi kayıt yenileme işlemi için 14 - 27 Şubat 2022 tarihleri arasında referans numaranız ile ödemenizi Halkbank Şube/ATM'lerinden ya da AKSİS otomasyon sistemi üzerinden online olarak yapmanız yeterlidir.

21-25 Şubat 2022 tarihleri arasında ödemenizi yaptıktan sonra;

2016 ve öncesi girişli öğrencilerin ders seçimleri 3 iş günü içerisinde,

2017 ve sonrası girişli öğrencilerin ders seçimleri aynı gün içerisinde fakülte tarafından yapılacak.