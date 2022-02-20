AÖL sınav tarihleri açıklandı mı, ne zaman? 2022 AÖL sınavları hangi tarihte yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Açık Lise öğrencileri, büyük bir merakla 2. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağını araştırıyor. AÖL sınav takvimi için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrilmiş durumda. İşte, AÖL sınav tarihleri açıklandı mı, ne zaman? 2022 AÖL sınavları hangi tarihte yapılacak?