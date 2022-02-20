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AÖL sınav tarihleri açıklandı mı, ne zaman? 2022 AÖL sınavları hangi tarihte yapılacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.02.2022
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AÖL sınav tarihleri açıklandı mı, ne zaman? 2022 AÖL sınavları hangi tarihte yapılacak?

AÖL sınav tarihleri açıklandı mı, ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2022 Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınav tarihlerine ilişkin merakla beklenen açıklama MEB'den geldi. Milli Eğitim Bakanlığı Açık Lise sınav tarihlerini ve sınavların nasıl yapılacağını açıkladı. İşte, AÖL sınav tarihleri açıklandı mı, ne zaman? 2022 AÖL sınavları hangi tarihte yapılacak?

AÖL sınav tarihleri açıklandı mı, ne zaman? 2022 AÖL sınavları hangi tarihte yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Açık Lise öğrencileri, büyük bir merakla 2. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağını araştırıyor. AÖL sınav takvimi için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrilmiş durumda. İşte, AÖL sınav tarihleri açıklandı mı, ne zaman? 2022 AÖL sınavları hangi tarihte yapılacak?

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

2021-2022 MEB sınav uygulamaları takvimine göre Açık Öğretim Okulları II. Dönem Sınavları 1 Mart saat 09:30'dan 10 Mart saat 23:59'a kadar yapılacaktır.

AÖL SINAVI ONLINE MI, NASIL YAPILACAK?

Açık Öğretim Lisesinin 2021-2022 eğitim öğretim yılı II. Dönem sınavı Sınav Uygulama Takvimine göre online (çevrim içi) olarak yapılacaktır.

Buna göre e-Sınava katılacak öğrencilerimiz Bakanlığımızca belirlenecek binaların e-Sınav salonlarında, bilgisayar ortamında, gözetmen öğretmenler ve kamera gözetiminde oturumlar halinde sınavlara katılacaklardır. (Ehliyet sınavlarında olduğu gibi)

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