YKS sınav başvuruları ne zaman bitiyor 2023? YKS sınav yerleri n zaman açıklanacak 2023?

2023 YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz sonrasında 2023 YKS başvuru tarihleri belli oldu. Buna göre; YKS sınavı başvuruları 8 Mart 2023 Çarşamba günü başladı. Başvurular, 23 Mart 2023 Perşembe günü sona erecek.